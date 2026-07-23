Megérkeztek a felvételi ponthatárok, mutatjuk az idei számokat - cikkünk frissül

A Semmelweisre és Pécsre kellett a legtöbb pont az orvosin

Az általános orvosi képzések közül idén a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán volt a legmagasabb a ponthatár:

az önköltséges képzéshez 439, az állami ösztöndíjas helyhez 406 pont kellett.

A Semmelweis Egyetem orvosi szakára szintén kiemelkedően magas pontszám volt szükséges, ott 422–423 pont között alakult a ponthatár. A Szegedi Tudományegyetemen 414–415 ponttal lehetett bekerülni, míg a Debreceni Egyetem általános orvosi képzésén volt a legalacsonyabb a küszöb, ahol finanszírozási formától függően 391–393 pont volt szükséges.

Magas pontok voltak a gazdálkodási és menedzsment szakon is

A gazdálkodási és menedzsment alapképzés idén is a legnépszerűbb szakok közé tartozott, ami a ponthatárokon is jól látszik. Az állami ösztöndíjas nappali képzések közül a legmagasabb ponthatárt a Budapesti Corvinus Egyetem angol nyelvű képzése érte el 453 ponttal, míg a magyar nyelvű állami ösztöndíjas képzésre 446 pont kellett. Közvetlenül mögötte az ELTE Gazdaságtudományi Kara végzett 442 ponttal, a BME GTK pedig 428 ponttal.

A vidéki nagy egyetemek közül szintén magas ponthatárokkal lehetett bekerülni: a Szegedi Tudományegyetemen 414, a Debreceni Egyetemen 406, a Pécsi Tudományegyetemen 400, míg a Széchenyi István Egyetemen 427 pont kellett az állami ösztöndíjas nappali képzéshez.

Az önköltséges nappali képzéseken jóval alacsonyabb ponthatárok születtek. A legmagasabb pontszámot itt is a Corvinus kérte 400 ponttal.

Az ELTE-n és a vidéki jogi karokon is magas ponthatárok születtek

A jogász képzés idén is a legnépszerűbb és legmagasabb ponthatárú egyetemi képzések közé tartozott. Az osztatlan képzésben a legmagasabb állami ösztöndíjas nappali ponthatár az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán született, ahol 467 pont kellett a bekerüléshez.

A fővárosi jogi karok közül szintén magas volt a verseny a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ahol az állami ösztöndíjas nappali képzés ponthatára 464 pont lett, míg a Károli Gáspár Református Egyetemen 429 pont kellett.

A vidéki egyetemek közül a Debreceni Egyetem jogász szakára 415 ponttal, a Pécsi Tudományegyetemre 417 ponttal, a Szegedi Tudományegyetemre pedig 421 ponttal lehetett bekerülni állami ösztöndíjas nappali képzésben.