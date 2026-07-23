Megérkeztek a felvételi ponthatárok, mutatjuk az idei számokat - cikkünk frissül

A Semmelweisre és Pécsre kellett a legtöbb pont az orvosin
Az általános orvosi képzések közül idén a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán volt a legmagasabb a ponthatár:
az önköltséges képzéshez 439, az állami ösztöndíjas helyhez 406 pont kellett.
A Semmelweis Egyetem orvosi szakára szintén kiemelkedően magas pontszám volt szükséges, ott 422–423 pont között alakult a ponthatár. A Szegedi Tudományegyetemen 414–415 ponttal lehetett bekerülni, míg a Debreceni Egyetem általános orvosi képzésén volt a legalacsonyabb a küszöb, ahol finanszírozási formától függően 391–393 pont volt szükséges.
Magas pontok voltak a gazdálkodási és menedzsment szakon is
A gazdálkodási és menedzsment alapképzés idén is a legnépszerűbb szakok közé tartozott, ami a ponthatárokon is jól látszik. Az állami ösztöndíjas nappali képzések közül a legmagasabb ponthatárt a Budapesti Corvinus Egyetem angol nyelvű képzése érte el 453 ponttal, míg a magyar nyelvű állami ösztöndíjas képzésre 446 pont kellett. Közvetlenül mögötte az ELTE Gazdaságtudományi Kara végzett 442 ponttal, a BME GTK pedig 428 ponttal.
A vidéki nagy egyetemek közül szintén magas ponthatárokkal lehetett bekerülni: a Szegedi Tudományegyetemen 414, a Debreceni Egyetemen 406, a Pécsi Tudományegyetemen 400, míg a Széchenyi István Egyetemen 427 pont kellett az állami ösztöndíjas nappali képzéshez.
Az önköltséges nappali képzéseken jóval alacsonyabb ponthatárok születtek. A legmagasabb pontszámot itt is a Corvinus kérte 400 ponttal.
Az ELTE-n és a vidéki jogi karokon is magas ponthatárok születtek
A jogász képzés idén is a legnépszerűbb és legmagasabb ponthatárú egyetemi képzések közé tartozott. Az osztatlan képzésben a legmagasabb állami ösztöndíjas nappali ponthatár az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán született, ahol 467 pont kellett a bekerüléshez.
A fővárosi jogi karok közül szintén magas volt a verseny a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ahol az állami ösztöndíjas nappali képzés ponthatára 464 pont lett, míg a Károli Gáspár Református Egyetemen 429 pont kellett.
A vidéki egyetemek közül a Debreceni Egyetem jogász szakára 415 ponttal, a Pécsi Tudományegyetemre 417 ponttal, a Szegedi Tudományegyetemre pedig 421 ponttal lehetett bekerülni állami ösztöndíjas nappali képzésben.
A levelező képzéseknél is jelentős különbségek alakultak ki. A legmagasabb ponthatár a Debreceni Egyetemen volt, ahol az állami ösztöndíjas levelező jogász képzésnél 500 pont lett a határ, míg a Miskolci Egyetemen 455 pont, a Széchenyi István Egyetemen pedig 433 pont kellett ugyanilyen finanszírozási formában.
Az önköltséges nappali képzéseken alacsonyabb ponthatárokkal is be lehetett kerülni: az ELTE-n 392 pont, a Károlin 403 pont, a Pázmányon 423 pont, míg a vidéki intézmények közül több helyen 300 pont körüli eredmény is elegendő volt. A legalacsonyabb nappali önköltséges ponthatár a Debreceni Egyetemen született, ahol 282 ponttal is elérhető volt a jogász szak.
A Corvinuson kellett a legtöbb pont a gazdaságinformatikus szakhoz
A gazdaságinformatikus alapképzésen idén a Budapesti Corvinus Egyetem képzéseire volt a legnehezebb bekerülni. Az állami ösztöndíjas nappali képzéshez a magyar nyelvű szakon 420 pont, míg az angol nyelvű képzésen 430 pont kellett. Az önköltséges formában is magas volt a ponthatár:
a Corvinus magyar nyelvű képzésén 408 pont, az angol nyelvűn pedig 401 pont volt a határ.
A fővárosi intézmények közül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az állami ösztöndíjas nappali képzés ponthatára 354 pont, míg az önköltséges képzésé 383 pont lett. A Budapesti Gazdasági Egyetemen mindkét finanszírozási formában 370 pont kellett a nappali képzéshez.
A vidéki egyetemek közül a Széchenyi István Egyetemen az állami ösztöndíjas nappali képzéshez 352 pont, a Szegedi Tudományegyetemen 352 pont, a Debreceni Egyetemen pedig 341 pont kellett. Az Óbudai Egyetemen az állami ösztöndíjas nappali képzés ponthatára 364 pont volt.
Jelentősen alacsonyabb ponthatárok születtek több kisebb intézményben és önköltséges képzésen. A Dunaújvárosi Egyetemen például az állami ösztöndíjas nappali képzéshez 260 pont, a Milton Friedman Egyetemen 296 pont, míg a Gábor Dénes Egyetemen mindössze 162 pont kellett az önköltséges nappali képzéshez. A legalacsonyabb ponthatár a listán a Wekerle Sándor Nemzetközi Egyetem levelező önköltséges képzésén született, ahol 112 ponttal is be lehetett kerülni.
Rekordközeli ponthatárok születtek a pszichológia szakon
A pszichológia alapképzés idén is az egyik legnépszerűbb szaknak bizonyult, több intézményben is 450 pont feletti eredmény kellett a bekerüléshez. A legmagasabb ponthatár a levelező képzéseknél született: a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán az állami ösztöndíjas pszichológia szakra 493 pont kellett, míg a Debreceni Egyetemen ugyanilyen finanszírozási formában 490 pont volt a határ.
A nappali képzések között az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán volt a legmagasabb a ponthatár: az állami ösztöndíjas magyar nyelvű pszichológia szakhoz 452 pontot kellett elérni. A Károli Gáspár Református Egyetemen 442 pont, a Debreceni Egyetemen 435 pont, a Pécsi Tudományegyetemen 428 pont, míg a Szegedi Tudományegyetemen 423 pont kellett az állami ösztöndíjas nappali képzéshez.
Az önköltséges nappali képzéseken is magas maradt a bekerülési küszöb. Az ELTE-n 455 pont, a Debreceni Egyetemen 450 pont, a Károlin 449 pont, míg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 462 pont volt a ponthatár.
Az angol nyelvű képzések esetében általában alacsonyabb ponthatárok alakultak ki, bár itt is jelentős különbségek voltak az intézmények között. Az ELTE angol nyelvű pszichológia képzésére 427 pont, a Károlira 420 pont, a Pécsi Tudományegyetemre 413 pont, míg a Szegedi Tudományegyetemre 401 pont kellett állami ösztöndíjas formában. A legalacsonyabb ponthatár az IBS angol nyelvű pszichológia alapképzésén született, ahol 273 ponttal is be lehetett kerülni.
Már elérhetőek a felvételi pontok!
Rekordot döntött az ELTE, több mint 13 ezer új hallgató kezd szeptemberben
Minden korábbi rekordot megdöntve 13 723 új hallgató kezdheti meg szeptemberben tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE). Az intézmény a tavalyinál 1140-nel több gólyát vett fel, így történetének legmagasabb felvételi létszámát érte el.
A legtöbben alapképzésre nyertek felvételt, de jelentős az érdeklődés a mester- és osztatlan képzések iránt is. Az új hallgatók közül 11 004-en állami ösztöndíjas formában kezdhetik meg tanulmányaikat.
A legnépszerűbb terület a gazdaságtudomány volt, ahol 3345 új hallgatót vettek fel. A legtöbb gólyát a Gazdaságtudományi Kar fogadja, ezt a Bölcsészettudományi Kar és a Pedagógiai és Pszichológiai Kar követi. A pedagógusképzés szintén rekordot döntött, 2908 hallgató kezdhet ilyen területen tanulmányokat.
SZTE: 7343 új hallgató kezdhet szeptemberben
A Szegedi Tudományegyetemre idén 7343 jelentkező nyert felvételt, csaknem ötszázzal több, mint tavaly. Az új hallgatók közül 5962-en állami ösztöndíjas, 1381-en pedig önköltséges képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben.
Az SZTE ezzel teljes egészében kihasználta az államilag finanszírozott kapacitásait. A legtöbb hallgatót az orvos- és egészségtudományi területre (1125 fő), a pedagógusképzésre (1102 fő), valamint a bölcsészettudományi képzésekre (971 fő) vették fel. Jelentős volt az érdeklődés a gazdaságtudományi (706 fő) és a jogi képzések (680 fő) iránt is.
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