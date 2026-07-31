Láncfűrésszel fenyegette kisfia édesanyját egy férfi Szegeden

Vádat emelt a Szegedi Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy láncfűrésszel a kezében fenyegette a kisfia édesanyját Szegeden, amivel a gyermek átadására akarta rábírni.

Láncfűrésszel fenyegette gyermeke anyját az ittas férfi / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Láncfűrésszel fenyegette gyermeke anyját az ittas férfi

A férfi az év elején ittas állapotban többször felhívta a már külön élő volt párját azzal, hogy találkozni akar vele és csecsemőkorú gyermekükkel. A nő ettől elzárkózott, ezért a férfi hangüzenetekben kezdte fenyegetni, majd éjfél előtt egy beindított láncfűrésszel jelent meg a házuk előtt, amivel belevágott a kapuba és követelte, hogy adják ki neki a gyereket. Az elkövető csak akkor állt le, amikor a kiérkező rendőrök közbeléptek.

A járási ügyészség a letartóztatásban lévő terheltet garázdaság bűntettével és más bűncselekmények elkövetésével vádolja. Az ügyészség vádiratában - amennyiben a terhelt beismeri bűnösségét és lemond tárgyaláshoz való jogáról - 2 év 6 hónap szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. A büntetett előéletű férfi bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság dönt.

A történteket egy biztonsági kamera rögzítette: a videót IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!