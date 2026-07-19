„A mérkőzéseim után sosem tudok aludni” – férfiak között, kőkemény nyomás alatt fújja a sípot a dögös magyar bírónő

Főhősnőnk története nem gyerekkori álomként indult, mégis az egész életét meghatározta. Molnár Réka játékvezetőként ma már olyan világban mozog otthonosan, ahol minden sípszó mögött ott van a felelősség és az állandó önkontroll.

Molnár Réka játékvezetőként ma már férfi és női meccseken is a legnagyobb nyomás alatt hoz ítéleteket.

„Mindig férfi szintekhez készültem”

Réka nem egy klasszikus játékvezetői álommal indult neki ennek a „játéknak”. Előbb maga is a pályán volt, női NB I-ben futballozott és futsalozott Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. 2013-ban tette le a játékvezetői vizsgát, de az ötlet már jóval korábban megszületett.

– 2012 decemberében indult a tanfolyam, amire csak kíváncsiságból mentem el. Meg akartam nézni, milyen lehet játékvezetőnek lenni. Aztán annyira megtetszett, hogy ott is ragadtam – kezdi a Fanny Magazinnak Réka, akinél a „csak kipróbálom” döntésből néhány hónap alatt életpálya lett.

– A szüleim végig mellettem álltak és ez azóta sincs másképp. Ők a legnagyobb támaszaim. Apukám, ha teheti, ma is kijön a meccseimre, főleg ha a szülővárosom közelében játszom. Ő is focizott és edzősködött, úgyhogy érti, mit jelent ez az egész.

Réka számára első körben a legnagyobb kihívás nem a futás vagy az edzések voltak. Heti 5–6 tréninggel készül, fut, erősít, úszik, vagyis a terhelés számára természetes közeg. Nem győzi hangsúlyozni: a nehezebb rész inkább fejben dőlt el.

– Világ életemben sportoltam és igénylem is a mozgást. Mindig férfi szintekhez készültem. Azt vallom, az edzésen kell szenvedni, hogy a tesztek és a mérkőzések „könnyebben” menjenek magyarázza Réka. Ami igazán nehéz volt számára, az nem a pálya közepe, hanem a külső zaj, amit a pályán zúdul rá.

– Kezdetben nehéz volt kizárni azt, hogy miket mondanak vagy kiabálnak be a szurkolók. De idővel ezt is megtanultam kezelni és kizárni. Már szinte nem is hallom, amikor 1-1 drukker “megdicsér”, hiszen a feladatomra koncentrálok.

„A mérkőzéseim után sosem tudok aludni”

Réka szerint nem a pályán történő konfliktusok a legnehezebbek, hanem a gyors reakciók állandó kényszere.

– Mindig számítani kell a váratlanra. Ez a játékvezetés része. Nincs olyan szituáció, ami teljesen meglephetne.