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fokozott ellenőrzés

Rendkívüli intézkedésre készül a rendőrség egy magyar városban

22 perce
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A rendőrség többnapos intézkedést vezet be Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében egy nemzetközi labdarúgó-mérkőzés biztosítása érdekében. A fokozott ellenőrzés célja a közbiztonság fenntartása, a szurkolók biztonságos mozgásának biztosítása és a jogsértések megelőzése.
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fokozott ellenőrzésDVTK Stadionkonferencia ligarendőrség

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője július 22-én 7 órától július 23-án éjfélig fokozott ellenőrzést rendelt el a vármegye teljes közigazgatási területére.

A fokozott ellenőrzés idején a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a DVTK Stadion környékének biztosítására (képünk illusztráció) Fotó: Pixabay.com/Pexels.com
A fokozott ellenőrzés idején a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a DVTK Stadion környékének biztosítására (képünk illusztráció)
Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

Az intézkedést a DVTK Stadionban megrendezendő Hapoel Tel Aviv FC – PFC Ludogorets Razgrad UEFA Konferencia Liga-labdarúgó-mérkőzés biztosítása indokolja.

Fokozott ellenőrzést rendeltek el a közbiztonság érdekében

A rendőrség tájékoztatása szerint az intézkedés célja a közbiztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzése és megakadályozása.

A rendőrök kiemelt feladata lesz a városba érkező szurkolók mozgásának figyelemmel kísérése, a stadionhoz történő biztonságos kísérése, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök felderítése, valamint a közrend, a közbiztonság és a közlekedés rendjének fenntartása.

A hatóság arra kéri a mérkőzésre érkező szurkolókat, hogy türelemmel és megértéssel segítsék a szolgálatot teljesítő rendőrök munkáját, ezzel is hozzájárulva az intézkedések zavartalan végrehajtásához.

 

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