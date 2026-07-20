Rendkívüli intézkedésre készül a rendőrség egy magyar városban

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője július 22-én 7 órától július 23-án éjfélig fokozott ellenőrzést rendelt el a vármegye teljes közigazgatási területére.

A fokozott ellenőrzés idején a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a DVTK Stadion környékének biztosítására (képünk illusztráció)

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Az intézkedést a DVTK Stadionban megrendezendő Hapoel Tel Aviv FC – PFC Ludogorets Razgrad UEFA Konferencia Liga-labdarúgó-mérkőzés biztosítása indokolja.

Fokozott ellenőrzést rendeltek el a közbiztonság érdekében

A rendőrség tájékoztatása szerint az intézkedés célja a közbiztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzése és megakadályozása.

A rendőrök kiemelt feladata lesz a városba érkező szurkolók mozgásának figyelemmel kísérése, a stadionhoz történő biztonságos kísérése, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök felderítése, valamint a közrend, a közbiztonság és a közlekedés rendjének fenntartása.

A hatóság arra kéri a mérkőzésre érkező szurkolókat, hogy türelemmel és megértéssel segítsék a szolgálatot teljesítő rendőrök munkáját, ezzel is hozzájárulva az intézkedések zavartalan végrehajtásához.