Medve támadt egy ismert magyar újságíróra Tusnádfürdőn: így menekült meg

Medvetámadás érte Földes Andrást a település melletti erdőben. A Pulitzer-emlékdíjas újságíró többször szembefordult az állattal, majd a telefonját hozzávágva teremtett lehetőséget a menekülésre.

Földes András magyar újságírót Tusnádfürdő közelében támadta meg egy medve. A riporter a mobiltelefonját az állathoz vágta, majd sértetlenül elmenekült (A kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

Medve támadt egy ismert magyar újságíróra Tusnádfürdőn

Medve támadt Földes András Pulitzer-emlékdíjas újságíróra Tusnádfürdő közelében. A riporter Tusványos idején futni indult a település melletti erdőbe, amikor a sűrű bozótból előbukkant az állat – számolt be az esetről közösségi oldalán.

Földes András már visszafelé tartott, és alig száz méterre járt a településtől, amikor mozgást észlelt a bokrok között. A medve párhuzamosan futott vele, majd többször is felé indult.

Az újságíró kiabált, hadonászott, és néhány lépést tett az állat irányába, amely ettől rendre visszahőkölt. Facebookon közzétett beszámolója szerint a felemelkedő medve feje az övével egy magasságban volt.

A telefonja mentette meg Földes Andrást a medvétől

Amikor a riporter úgy érezte, hogy az állat támadni készül, teljes erőből ordított, majd hozzávágta a mobiltelefonját. A medve visszahúzódott, Földes András pedig futva menekült el a helyszínről.

Egy komondor, majd a falu szélén szórakozó fiatalok segítettek neki. A helyiek botokkal és hangos kiabálással kísérték vissza az ösvényhez, ahol sértetlenül megtalálták a telefont. Az újságíró sérülés nélkül megúszta a támadást – írta meg az Index.

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