Hajnalban földrengés volt Pest vármegyében

Szerda hajnalban kisebb földmozgást észleltek Pest vármegyében. A földrengés Örkény térségében keletkezett.
Szerdán hajnalban földrengés keletkezett a Pest vármegyei Örkény térségében – közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma az MTI-vel.
Mit lehet tudni a Pest vármegyei földrengésről?
A tájékoztatás szerint a 2,1-es magnitúdójú földrengést július 8-án 5 óra 50 perckor regisztrálták.
A szeizmológiai obszervatórium közlése szerint a kisebb földmozgást az epicentrum közelében élők érezhették. A közlemény szerint egyelőre nem érkezett bejelentés sem károkról, sem a földrengéssel összefüggő egyéb eseményekről.
A szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a szeizmikus aktivitást, szükség esetén pedig további tájékoztatást adnak.
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