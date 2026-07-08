Hajnalban földrengés volt Pest vármegyében

Szerdán hajnalban földrengés keletkezett a Pest vármegyei Örkény térségében – közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma az MTI-vel.

A a Pest vármegyei földrengés után egyelőre nem érkezett bejelentés károkról (képünk illusztráció)

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Mit lehet tudni a Pest vármegyei földrengésről?

A tájékoztatás szerint a 2,1-es magnitúdójú földrengést július 8-án 5 óra 50 perckor regisztrálták.

A szeizmológiai obszervatórium közlése szerint a kisebb földmozgást az epicentrum közelében élők érezhették. A közlemény szerint egyelőre nem érkezett bejelentés sem károkról, sem a földrengéssel összefüggő egyéb eseményekről.

A szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a szeizmikus aktivitást, szükség esetén pedig további tájékoztatást adnak.