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földrengés

Hajnalban földrengés volt Pest vármegyében

21 perce
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Szerda hajnalban kisebb földmozgást észleltek Pest vármegyében. A földrengés Örkény térségében keletkezett.
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földrengésÖrkényPest vármegye

Szerdán hajnalban földrengés keletkezett a Pest vármegyei Örkény térségében – közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma az MTI-vel.

A a Pest vármegyei földrengés után egyelőre nem érkezett bejelentés károkról (képünk illusztráció) Fotó: Getty Images
A a Pest vármegyei földrengés után egyelőre nem érkezett bejelentés károkról (képünk illusztráció)
Fotó: Getty Images

Mit lehet tudni a  Pest vármegyei földrengésről?

A tájékoztatás szerint a 2,1-es magnitúdójú földrengést július 8-án 5 óra 50 perckor regisztrálták.

A szeizmológiai obszervatórium közlése szerint a kisebb földmozgást az epicentrum közelében élők érezhették. A közlemény szerint egyelőre nem érkezett bejelentés sem károkról, sem a földrengéssel összefüggő egyéb eseményekről.

A szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a szeizmikus aktivitást, szükség esetén pedig további tájékoztatást adnak.

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