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földrengés

Földrengés volt Ausztriában, Sopronban is érezték

33 perce
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4,5-ös magnitúdójú földrengés keletkezett. Sopronban és Kőszegen is érezni lehetett.
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földrengéskőszegsopronausztria

A HUN-REN Földﬁzikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. július 24-én (magyarországi) helyi idő szerint 01:59 perckor 4,5-ös magnitúdójú földrengés keletkezett Ausztriában, Bécsújhelytől 35 km-re délnyugatra. 

Földrengés volt Ausztriában, Sopronban is érezték
Földrengés volt Ausztriában, Sopronban is érezték
Fotó: Getty Images

A földrengést Sopronban és Kőszegen is érezték

A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, az obszervatóriumba eddig nyugat-magyarországi településekről, Sopronból és Kőszegről érkezett bejelentés, hogy érezték a földmozgást, de a katasztrófavédelemhez nem jelentettek be károkat.

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