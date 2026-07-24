A HUN-REN Földﬁzikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. július 24-én (magyarországi) helyi idő szerint 01:59 perckor 4,5-ös magnitúdójú földrengés keletkezett Ausztriában, Bécsújhelytől 35 km-re délnyugatra.

Földrengés volt Ausztriában, Sopronban is érezték

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A földrengést Sopronban és Kőszegen is érezték

A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, az obszervatóriumba eddig nyugat-magyarországi településekről, Sopronból és Kőszegről érkezett bejelentés, hogy érezték a földmozgást, de a katasztrófavédelemhez nem jelentettek be károkat.