Földrengés volt Magyarországon, érezni is lehetett

Kisebb földrengést regisztráltak vasárnap hajnalban Békéscsaba térségében - tájékoztatta a katasztófavédelem az MTI-t a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye alapján.

Földrengés Magyarországon: Békéscsabán mozgott a föld

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A földrengés erőssége

A 2,1 magnitúdójú földrengést 4:01 perckor regisztrálták, a lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de bejelentés egyelőre nem érkezett.

Néhány nappal ezelőtt kisebb földmozgást észleltek Pest vármegyében. A földrengés Örkény térségében keletkezett és szintén 2,1-es magnitúdójú volt.