Földrengés volt Magyarországon, érezni is lehetett

Bejelentés egyelőre nem érkezett. Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban, Békéscsaba térségében.
Kisebb földrengést regisztráltak vasárnap hajnalban Békéscsaba térségében - tájékoztatta a katasztófavédelem az MTI-t a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye alapján.
A földrengés erőssége
A 2,1 magnitúdójú földrengést 4:01 perckor regisztrálták, a lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de bejelentés egyelőre nem érkezett.
Néhány nappal ezelőtt kisebb földmozgást észleltek Pest vármegyében. A földrengés Örkény térségében keletkezett és szintén 2,1-es magnitúdójú volt.
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