Tragédia a fonyódi kutyás strandon: rosszul lett és életét vesztette egy férfi

Kedden a délutáni órákban váratlanul rosszul lett egy férfi a fonyódi kutyás strand sekély vízében. A szemtanúk azonnal a segítségére siettek, de a hosszas küzdelem ellenére sem tudták megmenteni az életét.

Tragédia történt a fonyódi kutyás strandon (Képünk illusztráció) Fotó: Tóth Imre / MW

Tragédia történt a fonyódi kutyás strandon

Mentőautó és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol a strandolók kihúztak egy férfit a biztonságos partra, majd megkezdték újraélesztését. A kiérkező egységek azonnal átvették az életmentést, majd emelt szintű beavatkozásba kezdtek.

A mentősök hosszasan és kitartóan küzdöttek a kritikus állapotban lévő férfi életéért, azonban keringését már nem tudták visszaállítani, a helyszínen elhunyt - írta a Balaton Környéke.

A SONLINE értesülései szerint az esetet közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.