Figyelem! Forgalomkorlátozás várható kedden és szerdán az M0-s autóúton

Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-s autóúton Dunakeszi térségében kedden és szerdán 10 és 14 óra között - közölte az MTI-vel a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható kedden és szerdán az M0-s autóúton / Fotó: EGGENBERGER / APA (Képünk illusztráció)

Forgalomkorlátozás várható kedden és szerdán az M0-s autóúton

A térségben a Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 kilométer/órára csökken a sebességhatár és csak egy sávon lehet majd közlekedni.