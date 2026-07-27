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forgalomkorlátozás

Figyelem! Forgalomkorlátozás várható kedden és szerdán az M0-s autóúton

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Munkavégzés miatt lassul le a forgalom kedden és szerdán az M0-s autóúton Dunakeszinél. A hírek szerint a térségben a Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, emiatt 60 kilométer/órára csökken a sebességhatár és csupán egy sávon lehet majd közlekedni.
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forgalomkorlátozásM0-ás autóútmunkavégzés

Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-s autóúton Dunakeszi térségében kedden és szerdán 10 és 14 óra között - közölte az MTI-vel a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható kedden és szerdán az M0-s autóúton
Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható kedden és szerdán az M0-s autóúton / Fotó: EGGENBERGER / APA (Képünk illusztráció)

Forgalomkorlátozás várható kedden és szerdán az M0-s autóúton

A térségben a Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 kilométer/órára csökken a sebességhatár és csak egy sávon lehet majd közlekedni.

A Magyar Közút azt ajánlja az autósoknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről.

 

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