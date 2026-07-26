Hatalmas a forgalom a Forma-1 miatt

A rendőrség vasárnap kora reggel egyirányúsította a versenypálya kapuihoz és a parkolókhoz vezető utakat, hiszen a 41. Forma-1 Magyar Nagydíj vasárnapi programjai hatalmas tömegeket vonzanak. A helyszínre vezető utakon, a parkolók környékén, valamint a gyalogosáramlásban egyaránt sűrű, kiterjedt forgalomra kell számítani.

Forma-1. Fotó: Antonin Vincent / PsnewZ via ZUMA Press

Sokan indultak útnak a Forma-1 miatt

Kérik a Hungaroringre igyekvőket, hogy időben induljanak útnak, és folyamatosan kövessék az aktuális közlekedési híreket!

A pálya közelében rendőri irányítás segít a haladásban. A forgalom folyamatossága és a biztonságos parkolás érdekében felszólították az érkezőket, hogy fokozottan figyeljenek a kihelyezett tájékoztató táblákra, és szigorúan kövessék a rendőrök utasításait!