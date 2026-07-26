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Hatalmas a forgalom a Forma-1 miatt

12 perce
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Már a kora reggeli óráktól kezdve folyamatosan érkeznek a látogatók Mogyoródra, a Hungaroring környéki útszakaszokon jelenleg is telítettek a sávok – közölte a police.hu.
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forma - 1hungaroringforgalom

A rendőrség vasárnap kora reggel egyirányúsította a versenypálya kapuihoz és a parkolókhoz vezető utakat, hiszen a 41. Forma-1 Magyar Nagydíj vasárnapi programjai hatalmas tömegeket vonzanak. A helyszínre vezető utakon, a parkolók környékén, valamint a gyalogosáramlásban egyaránt sűrű, kiterjedt forgalomra kell számítani.

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Forma-1. Fotó: Antonin Vincent / PsnewZ via ZUMA Press

Sokan indultak útnak a Forma-1 miatt

Kérik a Hungaroringre igyekvőket, hogy időben induljanak útnak, és folyamatosan kövessék az aktuális közlekedési híreket!

A pálya közelében rendőri irányítás segít a haladásban. A forgalom folyamatossága és a biztonságos parkolás érdekében felszólították az érkezőket, hogy fokozottan figyeljenek a kihelyezett tájékoztató táblákra, és szigorúan kövessék a rendőrök utasításait!

Forma-1 Magyar Nagydíj 2026
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