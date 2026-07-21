A rendőrség nyomozást rendelt el a 25 milliárdos Fradi-beruházás ügyében

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nyomozást rendelt el a Fradiváros beruházással összefüggésben, miután lezárult a korábban elrendelt feljelentés-kiegészítés – közölte a rendőrség az Index megkeresésére.

A Fradiváros-projektre korábban 25 milliárd forint állami támogatást biztosítottak

Fotó: Építészfórum

Az ügy előzménye, hogy a magyar kormány 2016-ban és 2017-ben összesen 25 milliárd forint támogatást biztosított a Ferencvárosi Torna Club (FTC) számára a Fradiváros néven ismert sportkomplexum megvalósítására. A beruházást a volt Építők-sporttelep területére tervezték, azonban a létesítmény végül nem épült meg.

A kormány 2022-ben olyan határozatot fogadott el, amely lehetővé tette, hogy a támogatás fennmaradó része működési célokra is felhasználható legyen.

Az ügyben a Ferenczvárosi C közép elnevezésű szurkolói csoport június 5-én tett feljelentést. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a rendelkezésére álló dokumentumokat hűtlen kezelés gyanúja miatt továbbította a BRFK részére.

A rendőrség ezt követően feljelentés-kiegészítést rendelt el. Az Index megkeresésére a BRFK most azt közölte, hogy az eljárás eredményeként nyomozást indított az ügyben.

A rendőrség a hatályos szabályok alapján a feljelentés-kiegészítés lezárását követően dönthetett volna az eljárás megszüntetéséről, a határidő meghosszabbításáról vagy nyomozás elrendeléséről. A hatóság ez utóbbi mellett döntött.

Az ügy egyik központi kérdése, hogy a támogatás felhasználása megfelelt-e a jogszabályoknak, különös tekintettel arra, hogy a 2022-es kormánydöntés lehetővé tette az összeg működési célú felhasználását is.

Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár korábban egy interjúban arról beszélt, hogy várhatóan jogi értelmezés tárgya lesz, megfelelő volt-e a támogatás elszámolása, illetve mit lehet működési költségnek tekinteni.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke korábban úgy nyilatkozott, hogy a Fradivárosra biztosított támogatás minden forintja a Ferencvárosnál maradt, és azt az állam által biztosított jogcímnek megfelelően használták fel.

A BRFK a nyomozás elrendelésén túl további részleteket egyelőre nem közölt az eljárásról.