Fürdőzési tilalom lépett életbe a Velencei-tó 5 strandján

Fürdőzési tilalmat rendeltek el több strandon, köztük a Velencei-tó 5 partján. A Fejér Megyei Kormányhivatal közleménye szerint bakteriális szennyezettség miatt volt szükséges az intézkedés.
Bakteriális szennyezettség miatt tilos fürdeni a Velencei-tó 5 strandján, valamint a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon. A Fejér Megyei Kormányhivatal közlése szerint a fürdőzési tilalom a vízminőség helyreállásáig marad fenn.
Fürdőzési tilalom lépett életbe több strandon
Az alábbi strandokon tilos a fürdőzés:
- Agárd Park Strand Kemping, 2484 Gárdony-Agárd, Chernel u. 51-52.
- Tini Strand 2483 Gárdony, Üdülők útja 4.
- Velence Északi Strand 2481 Velence, Enyedi u.
- Velence Korzó és Szabadstrand 2481 Velence, Tópart u. 47.
- Velence Resort & Spa Strand 2481 Velence, Béke u. 57.
- Dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrand
A kormányhivatal közleményében kiemelte, hogy rendszeres hatósági laboratóriumi vízminőség-kontroll alapján visszavonásig fürdőzési tilalom elrendelése vált szükségessé a fürdővíz határértéket meghaladó bakteriális szennyezettsége miatt. Hozzátették, hogy a szükséges intézkedések és vizsgálatok folyamatban, illetve az átmeneti fürdőzési tilalom a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalanul visszavonásra kerül.
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