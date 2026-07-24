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velencei - tó

Fürdőzési tilalom lépett életbe a Velencei-tó 5 strandján

1 órája
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Fürdőzési tilalmat rendeltek el több strandon, köztük a Velencei-tó 5 partján. A Fejér Megyei Kormányhivatal közleménye szerint bakteriális szennyezettség miatt volt szükséges az intézkedés.
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velencei - tószabadstrandfürdőzési tilalom

Bakteriális szennyezettség miatt tilos fürdeni a Velencei-tó 5 strandján, valamint a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon. A Fejér Megyei Kormányhivatal közlése szerint a fürdőzési tilalom a vízminőség helyreállásáig marad fenn.

Fürdőzési tilalom lépett életbe több strandon
Fürdőzési tilalom lépett életbe több strandon.

Fürdőzési tilalom lépett életbe több strandon

Az alábbi strandokon tilos a fürdőzés:

  • Agárd Park Strand Kemping, 2484 Gárdony-Agárd, Chernel u. 51-52.
  • Tini Strand 2483 Gárdony, Üdülők útja 4.
  • Velence Északi Strand 2481 Velence, Enyedi u.
  • Velence Korzó és Szabadstrand 2481 Velence, Tópart u. 47.
  • Velence Resort & Spa Strand 2481 Velence, Béke u. 57.
  • Dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrand

A kormányhivatal közleményében kiemelte, hogy rendszeres hatósági laboratóriumi vízminőség-kontroll alapján visszavonásig fürdőzési tilalom elrendelése vált szükségessé a fürdővíz határértéket meghaladó bakteriális szennyezettsége miatt. Hozzátették, hogy a szükséges intézkedések és vizsgálatok folyamatban, illetve az átmeneti fürdőzési tilalom a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalanul visszavonásra kerül.

 

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