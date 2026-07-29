Riasztó az aszályhelyzet: Gajdos László rendkívüli készültséget rendelt el

Rendkívüli készültséget rendelt el Gajdos László, miután Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban az aszályindex meghaladja a hármas határértéket.

Gajdos László

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Rendkívüli készültséget rendelt el Gajdos László az aszály miatt

Az élő környezetért felelős miniszter Facebook-bejegyzésében közölte, hogy emiatt a Vízügyi Igazgatóság szakemberei az ország területének 74 százalékán rendkívüli védekezési fokozatban dolgoznak az aszály hatásainak mérséklésén.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a tartós csapadékhiány miatt egyre több térségben vált szükségessé a fokozott védekezés, ezért a vízügyi szakemberek folyamatosan végzik a szükséges beavatkozásokat az érintett területeken.