Riasztó az aszályhelyzet: Gajdos László rendkívüli készültséget rendelt el

Az ország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban az aszályindex meghaladja a hármas határértéket, ezért rendkívüli készültséget rendelt el Gajdos László.
Rendkívüli készültséget rendelt el Gajdos László, miután Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban az aszályindex meghaladja a hármas határértéket.
Rendkívüli készültséget rendelt el Gajdos László az aszály miatt
Az élő környezetért felelős miniszter Facebook-bejegyzésében közölte, hogy emiatt a Vízügyi Igazgatóság szakemberei az ország területének 74 százalékán rendkívüli védekezési fokozatban dolgoznak az aszály hatásainak mérséklésén.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a tartós csapadékhiány miatt egyre több térségben vált szükségessé a fokozott védekezés, ezért a vízügyi szakemberek folyamatosan végzik a szükséges beavatkozásokat az érintett területeken.
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