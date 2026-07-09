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greenpeace

Azbeszttérképet indított a Greenpeace, ön is tehet bejelentést

11 perce
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Interaktív azbeszttérképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbesztszennyezésre gyanakodnak - közölte a szervezet csütörtökön.
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A Greenpeace közleménye szerint a kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintett lakosság tájékozódását, és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére.

France, 2025-03-25. A Greenpeace activist wears his green vest emblazoned with the Greenpeace logo. Around 400 demonstrators gathered in Poitiers for the second anniversary of the Sainte Soline confrontation over mega-basins and the management and sharing of water resources by agriculture. The calm demonstration became tense as it approached a military barracks protected by a large police force. Photograph by Jean-Francois Fort / Hans Lucas.France, 2025-03-25. Parmi les manifestants anti mega bassines, un militant de Greenpeace porte son gilet vert frappe du logo de l assocaition ecologiste. Environ 400 manifestants se sont reunis a Poitiers pour le deuxieme anniversaire des affrontements de Sainte Soline ayant pour sujet les mega bassines, la gestion et le partage de la ressource en eau par l agriculture. La manifestation qui se deroulait dans le calme s est tendue a l approche d une caserne militaire protegee par d importantes forces de l ordre. Photographie de Jean-Francois Fort / Hans Lucas. (Photo by Jean-François FORT / Hans Lucas via AFP)
Greenpeace. Fotó: JEAN-FRANCOIS FORT / Hans Lucas

Interaktív azbeszttérképet indított a Greenpeace

Mint írták, a térkép megjeleníti a Greenpeace és a hatóságok által már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat a helyszíneket is, ahol már megtörtént a kármentesítés. 

A szervezet fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várja a lakossági bejelentéseket, az igazolt szennyezésekkel pedig folyamatosan frissíti a felületet.

A Greenpeace szerint „továbbra sem nyilvános, milyen döntések születtek a magyar-osztrák azbesztügyi munkacsoportban és a Tárcaközi Azbeszt Munkacsoportban”, és nem született országos intézkedési terv, szakmai iránymutatás vagy érdemi segítség az érintett lakosság és önkormányzatok számára.

A szervezet ezért közérdekű adatigényléssel fordult a Miniszterelnökséghez, hogy megismerje a magyar-osztrák azbesztügyi munkacsoport és a Tárcaközi Azbeszt Munkacsoport döntéseit, jelentéseit, valamint az azbesztmentesítés ütemezésére és módszereire vonatkozó dokumentumokat – írták.

Jelenleg az országos szakmai iránymutatás hiánya miatt több önkormányzat olyan megoldásokat alkalmaz, amelyek hosszú távon akár ronthatnak is a helyzeten

– hangsúlyozták.

A Greenpeace álláspontja szerint az azbeszttartalmú kőzeteket mielőbb szakszerűen el kell távolítani, majd megfelelő lerakóban kell elhelyezni, illetve ahol lehetséges, vissza kell szállítani azokba a bányákba, ahonnan származnak. 

A szervezet úgy véli, a burkolással vagy kalcium-kloridos kezeléssel végzett ideiglenes megoldások hosszú távon nem rendezik a problémát.

Mint írták, a sürgős beavatkozás szükségességét a hivatalos egészségügyi kockázatbecslések is alátámasztják. A Greenpeace ezért „ismét felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul hozzon átlátható, országosan egységes intézkedési tervet az azbesztszennyezés kezelésére, valamint biztosítsa a transzparens működést, és vonja be az érintett civil és szakmai szervezeteket a döntéshozatali folyamatba” – olvasható a közleményben.

 

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