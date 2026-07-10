Közleményt adott ki a Magyar Honvédség: Gripenek lepik el az eget szombaton

Lakossági közleményt adott ki a Magyar Honvédség, miszerint 2026. július 11-én rendezik meg az altisztavatást Budapesten, a Hősök terén. Emiatt 3 Gripen vadászgép fogja átszelni az eget az ünnepség felett - ez a megszokottnál nagyobb zaj- és hanghatást okozhat.

3 Gripen vadászgép fog átrepülni a Hősök tere felett. (Képünk illusztráció) Fotó: honvedelem.hu

3 Gripen vadászgép fog átrepülni a Hősök tere felett

Az ünnepség részeként a Magyar Honvédség három JAS 39 Gripen vadászrepülőgépe díszelgő áthúzást hajt végre a rendezvény helyszíne felett. Emiatt Kecskemét, Tököl és Budapest térségében a megszokottnál nagyobb zaj- és hanghatás várható 09:00-09:45 között

- olvasható a Facebook-oldalukon megosztott közleményben.

Kihangsúlyozták, hogy a jogszabályokat betartva törekszenek arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát az esemény.