Lezuhant egy 14 éves lány egy pécsi gyermekotthon tetejéről

A főigazgatóság közlése szerint július 11-én a késő esti órákban a 14 éves lányt egy több mint tíz napig tartó engedély nélküli távolléte után vitték vissza a gyermekotthonba a rendőrök.

A gyermekotthon tetőtéri ablakán zuhant ki a lány - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az éjszakai elhelyezésére kialakított helyiséggel egy légtérben egy konyha volt, aminek a tetőablakán lévő biztonsági láncokat rögzítő csavarokat a lány eltávolította.

Valószínűleg meg akart szökni, és a tetőablakon át kimászott az épület tetejére.

A gyermekotthon munkatársa ekkor már észrevette a lány eltűnését, de mivel az épületben nem találta, ezért a rendőrök segítségét kérte, akik éppen egy másik szökésben lévő gyerekkel kapcsolatban érkeztek az intézményhez.

Az egyik gyerek jelezte, hogy láttak valakit a tetőn, ezért a rendőrök riasztották a mentőket és elkezdték az épület környékét átvizsgálni, így bukkantak rá a földön fekvő lányra.

A mentők még a helyszínen ellátták a lányt, majd kórházba vitték.

Belső vizsgálat indult a gyermekotthonban

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az eset körülményeit tisztázó belső vizsgálat jelenleg is folyamatban van, míg a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte az MTI-vel, hogy az eset körülményeit a Pécsi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Az otthonban a normál emeleti ablakokat már a balesetet megelőzően is átpántolással biztosították a felnyitás ellen, a lány egy biztosítólánc megbontásával volt képes a szökésre.

Azonnali intézkedésként egy nem bontható rögzítést építettek be a nyílászáróra, az átpántolásokat pedig egyedi eljárással, szakember fogja végleges megoldásként elvégezni.

Nem megfelelő körülmények

A főigazgatóság rámutatott arra, hogy az eset komoly rendszerszintű problémákat is felvet: amikor a kislányt a rendőrök este visszavitték a gyermekotthonba, akkor

már csak egyetlen, éjszakás gyermekfelügyelő vigyázott az ott lévő tíz gyerekre.

Párhuzamos feladatellátásra, azaz felsőfokú végzettségű nevelő alkalmazására csak napközben van lehetősége az otthonnak.

A rendszerben már évek óta problémát jelent az éjszakai műszakokban az egyszemélyes munkavégzés, az intézménynek pedig jelenleg a súlyos krízishelyzetekben - rendkívüli intézkedésként - időszakosan van csak lehetőség két dolgozót alkalmazni éjszaka.

További problémát jelent, hogy a bekerülő gyermekek egyre súlyosabb mentális állapotban vannak,

így „a szakemberhiány, a méltánytalan bérezés és a gyermekeknek a dolgozók felé megnyilvánuló rendszeres agressziója is komoly terhet jelent a mindennapokban”– közölte a főigazgatóság az MTI-nek küldött válaszában.