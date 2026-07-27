Lezuhant egy 14 éves lány egy pécsi gyermekotthon tetejéről

A főigazgatóság közlése szerint július 11-én a késő esti órákban a 14 éves lányt egy több mint tíz napig tartó engedély nélküli távolléte után vitték vissza a gyermekotthonba a rendőrök.
Az éjszakai elhelyezésére kialakított helyiséggel egy légtérben egy konyha volt, aminek a tetőablakán lévő biztonsági láncokat rögzítő csavarokat a lány eltávolította.
Valószínűleg meg akart szökni, és a tetőablakon át kimászott az épület tetejére.
A gyermekotthon munkatársa ekkor már észrevette a lány eltűnését, de mivel az épületben nem találta, ezért a rendőrök segítségét kérte, akik éppen egy másik szökésben lévő gyerekkel kapcsolatban érkeztek az intézményhez.
Az egyik gyerek jelezte, hogy láttak valakit a tetőn, ezért a rendőrök riasztották a mentőket és elkezdték az épület környékét átvizsgálni, így bukkantak rá a földön fekvő lányra.
A mentők még a helyszínen ellátták a lányt, majd kórházba vitték.
Belső vizsgálat indult a gyermekotthonban
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az eset körülményeit tisztázó belső vizsgálat jelenleg is folyamatban van, míg a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte az MTI-vel, hogy az eset körülményeit a Pécsi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.
Az otthonban a normál emeleti ablakokat már a balesetet megelőzően is átpántolással biztosították a felnyitás ellen, a lány egy biztosítólánc megbontásával volt képes a szökésre.
Azonnali intézkedésként egy nem bontható rögzítést építettek be a nyílászáróra, az átpántolásokat pedig egyedi eljárással, szakember fogja végleges megoldásként elvégezni.
Nem megfelelő körülmények
A főigazgatóság rámutatott arra, hogy az eset komoly rendszerszintű problémákat is felvet: amikor a kislányt a rendőrök este visszavitték a gyermekotthonba, akkor
már csak egyetlen, éjszakás gyermekfelügyelő vigyázott az ott lévő tíz gyerekre.
Párhuzamos feladatellátásra, azaz felsőfokú végzettségű nevelő alkalmazására csak napközben van lehetősége az otthonnak.
A rendszerben már évek óta problémát jelent az éjszakai műszakokban az egyszemélyes munkavégzés, az intézménynek pedig jelenleg a súlyos krízishelyzetekben - rendkívüli intézkedésként - időszakosan van csak lehetőség két dolgozót alkalmazni éjszaka.
További problémát jelent, hogy a bekerülő gyermekek egyre súlyosabb mentális állapotban vannak,
így „a szakemberhiány, a méltánytalan bérezés és a gyermekeknek a dolgozók felé megnyilvánuló rendszeres agressziója is komoly terhet jelent a mindennapokban”– közölte a főigazgatóság az MTI-nek küldött válaszában.
Mint írták: „ehhez társul, hogy óriási probléma a férőhelyhiány, kiemelten a speciális szükségletű gyermekek esetében, miközben az adminisztrációs terhek is egyre fokozottabban jelennek meg, ehhez pedig túlbonyolított bürokratikus eljárási folyamatok is kapcsolódnak”.
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