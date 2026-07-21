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gyógyíthatatlan beteg

Csak kisfia születésnapját szeretné megélni a gyógyíthatatlan bábolnai családapa

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Paár Péter, aki rendszeresen segít rászoruló családokon, ezúttal egy bábolnai édesapa történetét osztotta meg, miután a család segítséget kért tőle. A gyógyíthatatlan betegséggel küzdő édesapa legnagyobb kívánsága, hogy még megérhesse kisfia augusztusi születésnapját.
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gyógyíthatatlan betegrászoruló családsegítségnyújtás

Paár Péter ezúttal Komárom-Esztergom vármegyében segített egy rászoruló családnak. Közösségi oldalán egy bábolnai családapa történetét osztotta meg, bemutatva, milyen nehéz helyzetbe kerültek a férfi gyógyíthatatlan betegsége miatt.

Paár Péter élelmiszerekkel és ajándékokkal segítette a gyógyíthatatlan betegséggel küzdő bábolnai édesapát és családját (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash
Paár Péter élelmiszerekkel és ajándékokkal segítette a gyógyíthatatlan betegséggel küzdő bábolnai édesapát és családját (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A családfő elmondása szerint tavaly novemberben lett rosszul, ezt követően derült ki, hogy daganatos megbetegedése van. A kivizsgálások során nemcsak a gyomorszájnál találtak daganatot, hanem később koponya- és további áttéteket is kimutattak. A férfi kemoterápiás kezelést kapott, azonban állapota tovább romlott – számolt be róla a KEMMA.

Elmondása szerint a sikertelen gyomorműtétet követően tápláló szondát kellett beültetni számára, és az orvosok közölték vele, hogy betegsége előrehaladott állapota miatt már csak korlátozott ideje lehet hátra. A férfi úgy fogalmazott, legnagyobb kívánsága, hogy még megérhesse két éves kisfia augusztus 11-i születésnapját.

Hogyan él jelenleg a gyógyíthatatlan családapa?

A család anyagi helyzete is rendkívül nehéz. A férfi már nem tud dolgozni, párja pedig GYED-en van, így abból próbálják fedezni a megélhetési költségeket. Beszámolójuk szerint a speciális tápszer, amelyre az édesapának szüksége van, havonta mintegy 168 ezer forintba kerül, miközben az albérlet, a rezsi és a gyógyszerek jelentős terhet jelentenek számukra.

Paár Péter élelmiszerekkel és más adományokkal érkezett a családhoz, valamint egy kis sportautót is ajándékozott az édesapának, hogy azt majd átadhassa fiának a születésnapján. A kisfiú emellett egy Liverpool-labdát is kapott.

Miben kér segítséget a család?

A családfő elmondta, hogy jelenleg elsősorban anyagi támogatásra, a tápszer költségeinek fedezésére, valamint kisfiuk számára ruhákra lenne szükségük.

@petisegit Nincsenek szavak amivel le tudnám irni a család fájdalmát. Fél órája itt ülök és töröm a fejem, hogy mit is irhatnék de nem találom a szavakat. Ami tölem tellet -bár nem volt sok-megtettem. Bizok benne, hogy meg sokan lesztek így ezzel és, hogy a kissrácnak csodás születésnapja lesz az apukájával együtt (08.11). #petisegit#szeretet#remény#bábolna ♬ eredeti hang - Peti

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