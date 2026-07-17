Búcsúlevelet írt Győrfi Pál, végleg otthagyja az Országos Mentőszolgálatot

Győrfi Pál 2004 óta volt az Országos Mentőszolgálat szóvivője, majd júniusban átadta a feladatot bajtársának, Szűcs Brigittának. A mentőtiszt most egy bejegyzésben elárulta, hogy nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, de bizakodóan tekint a jövőre.

Júniusban távozott szóvivői pozíciójából Győrfi Pál. Fotó: Ladóczki Balázs

Nehéz volt meghozni a döntést Győrfi Pálnak

Júniusban, a szóvivői, kommunikációs vezetői leváltásom után nehéz hetek, álmatlan éjszakák következtek. Menjek el, vagy maradjak? A távozás mellett döntöttem. A mentők biztosan örökre ott lesznek a szívemben. Hálás vagyok az elmúlt 43 évért, és köszönöm, hogy az eddigi életem minden percében azt érezhettem: van értelme annak, amit csinálok

- írta Facebook-oldalán.

Bejegyzésében kiemelte, hogy most egy új korszak kezdődik számára.

Tele vagyok tettvággyal, és hiszem, hogy a jövőben is hasznára lehetek az embereknek. Mindig is hittem abban, hogy a nehézségek egyben lehetőségek is. A gyermekeimnek is azt szeretném megmutatni, hogy a külvilág hibáztatása helyett a saját erőnkbe és képességeinkbe vetett bizalom, a pozitív gondolkodás, az emberség és a jószándék visz igazán előre.

A mentőtiszt elárulta, hogy most egy rövid pihenés után újabb kihívások várnak rá.