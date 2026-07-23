A Sirály túlélője lett később a Hableány kapitánya – megrázó történet köt össze két dunai tragédiát

Évtizedekig a Duna mélyén rejtőzött az 1983-ban elsüllyedt Sirály I. szárnyashajó egyik roncsdarabja, amely a rendkívül alacsony vízállás miatt most ismét láthatóvá vált Ausztria területén. A hajó története azonban nemcsak a tragikus baleset miatt különleges, hanem azért is, mert egy megrázó személyes sors köti össze a 2019-es Hableány-katasztrófával.

A Hableány kapitánya már túlélte a Sirály I. hajóbalesetét – megrázó kapcsolat a két dunai tragédia között

Fotó: Fortepan / Drobni Nándor / Droppa Kálmán

A Hableány kapitánya már túlélte a Sirály I. hajóbalesetét

1983. szeptember 5-én a Budapest és Bécs között közlekedő Sirály I. nagy sebességgel egy szovjet tolóhajó bárkájának ütközött. A balesetben két utas életét vesztette, több mint harmincan megsérültek. A súlyosan megrongálódott hajót végül a főgépésznek sikerült a part közelébe irányítani, így az utasok többsége ki tudott menekülni, mielőtt a hajó elsüllyedt.

A történet egyik legmegrázóbb részlete, hogy a Sirály I. hajó fiatal gépészmatróza ugyanaz a Lombos László volt, aki 36 évvel később már a Hableány kapitányaként teljesített szolgálatot. A tapasztalt hajóvezető a 2019. május 29-én történt dunai hajókatasztrófában vesztette életét, amikor a Viking Sigyn szállodahajó összeütközött a Hableánnyal a Margit híd közelében. Holttestét később a kiemelt roncsban találták meg.

A Sirály I. balesetének idején Lombos László pályakezdő hajós volt. A balesetet túlélte, később pedig az ország egyik legtapasztaltabb dunai kapitányává vált. Kollégái szerint kiváló szakembernek ismerték, aki közel négy évtizedet töltött a vízen.

A Sirály I. roncsának mostani előkerülése ezért nemcsak egy régi hajóbalesetet idéz fel, hanem egy olyan ember történetét is, akinek életét a magyar hajózás történetének legsúlyosabb tragédiái közül kettő is végzetesen meghatározta. A fiatal gépészmatróz túlélte az 1983-as szerencsétlenséget, de évtizedekkel később már kapitányként vesztette életét a Hableány fedélzetén.

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