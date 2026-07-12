Halálos autóbaleset Bács-Kiskunban: teljesen összetört a család, megszólalt az elhunyt lánya

Mint arról korábban beszámoltunk, halálos autóbaleset történt Bács-Kiskunban, Bácsborsódnál, miután nagy erővel fának csapódott egy autó, amelynek egy négytagú család utazott. A sofőr egy 30-as éveiben járó férfi volt, aki mellett idős apja ült, míg mögöttük várandós élettársa és tíz hónapos csecsemőjük utazott. Habár a hatóságok hamar a helyszínre értek, a nagypapa életét már nem lehetett megmenteni, ő a helyszínen életét vesztette. Fia jelenleg is élet-halál között lebeg. A kismama súlyos végtagi sérüléseket szenvedett, a csecsemő pedig könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

Halálos autóbaleset Bács-Kiskunban: teljesen összetört a család / Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Halálos autóbaleset Bács-Kiskunban: itt vannak a részletek

Sajnos édesapám volt, aki tegnap elhunyt balesetben

- nyilatkozta az idős férfi összetört lánya.

Este értesültem róla, a testvérem által, hogy mi történt. Először nem hittem el, utána végignéztem az összes hírt, beszéltem a testvéremmel, édesanyámékkal, és mindenki megerősítette, hogy édesapám volt, aki az anyósülésen ült

- tette hozzá.

A nagypapa a baleset során be volt kötve, így miután a roncs tetejét levágták, hogy kiszabadítsák őket, a biztonsági övet is le kellett vágni róla. A baleset többi érintettjét mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A testvérem élethalál között van, azért imádkozunk, hogy túlélje

– fogalmazott kétségbeesetten, kiemelve, az egész család a felépülésükért imádkozik, miközben adományokat gyűjtenek, hogy eltemethessék édesapjukat.