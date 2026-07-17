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halálos autóbaleset

"A szívem egy darabja örökre vele halt" - megszólalalt a szerdai halálos balesetben elhunyt 15 éves Bendegúz édesanyja

19 perce
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Bendegúz a nevelőapjával együtt ütközött július 15-én frontálisan egy kamionnal. A helyszínen elhunyt. Tehetséges autóversenyző volt, sokakat megrázott tragédiája. Édesanyja állandóan támogatta karrierjében, sok versenyre elkísérte őt. Most azonban teljesen összetörte őt a gyász.
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halálos autóbalesetgyásztragédia

Nincs fájdalmasabb egy gyermek elvesztésésénél, mégis a 15 éves Bandúr Bendegúz édesanyja most minden nap ezzel a fájdalommal kell, hogy együtt éljen, miután a tini halálos autóbalesetet szenvedett július 15-én reggel, amikor utasként ült karambolozott egy kamionnal. A tragédia Szendehelynél történt a kettes főúton. Nevelőapja volt a sofőr. Hirtelen frontálisan ütköztek egy lengyel sofőrrel. Autójuk annyire összeroncsolódott, hogy feszítővágóra volt szükség a kimentésükhöz. Bendegúz a kiérkező mentők minden erőfeszítése ellenére még a helyszínen életét vesztette.

Halálos autóbalesetet szenvedett a tehetséges tini
Halálos autóbalesetet szenvedett a tehetséges tini, édesanyját felemészti a gyász  
Fotó: tenyek.hu

Halálos autóbalesetet szenvedett a tehetséges tini

Megállt a világ, és a szívem egy darabja örökre vele halt 

- nyilatkozta gyászoló édesanyja, hozzátéve: Bendegúz tehetséges autóversenyző volt, szenvedélyesen szerette a kocsikat. Mindig támogatta fia versenyzői ambícióit, sőt, elkísérte versenyekre is.  Tehetségéhez nem férhetett kétség, hiszen régóta indult raliversenyeken, de olyan is volt, hogy gyerekeknek tartott bemutatót.

Ő volt a mindenem, az életem értelme, az én imádott kis bajnokom. Nem tudom, hogyan lehet ezt a fájdalmat túlélni, hogyan lehet lélegezni ezután... Imádta a ralit, a száguldást, ezer lánggal égett. Most egy olyan pályára léptél, kisfiam, ahová nem kísérhetlek el.

Bendegúz harmadikos kora óta járt át a nézsai szlovák nemzetiségi iskolába a szomszéd településről, Keszegről. Nem csak az osztálytársai, de a tanárai is nagyon szerették. Rendkívül segítőkész volt, bármiben segíteni kellett, akár csak pakolni valamit, az első volt, aki jelentkezett. Az iskolája a fiú emlékére gyertyagyújtást szervez a suli parkolójában. A lángok pedig ott lobognak majd, ahol Bendegúz nemrég még autós bemutatót tartott az iskolásoknak, írja a Blikk

 

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