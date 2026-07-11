Óriási hangrobbanásba remegteg meg a falak Debrecenben

Hatalmas hangrobbanás rázta meg Debrecent péntek reggel 9 óra 25 perc körül. A jelenségre sokan azonnal felfigyeltek, a közösségi oldalakon pedig egymást érték a bejegyzések arról, hogy mi történhetett - írja a Haon.

Egy Gripen miatt volt hangrobbanás - Fotó: honvedelem.hu

Mint később kiderült, aggodalomra semmi ok nem volt: a hangrobbanást egy magyar JAS 39 Gripen vadászgép okozta, amely a hangsebességet átlépve repült el a cívisváros közelében.

Az ADS-B Exchange repüléskövető oldal adatai szerint a magyar felségjelzésű vadászgép Kecskemétről szállt fel, majd Eger érintésével Debrecen felé repült.

A gép a város térségében mintegy 11 ezer méteres magasságban, 620 csomós, vagyis 1148 kilométer/órás földhöz viszonyított sebességgel haladt.

A hangrobbanás nemcsak Debrecenben volt hallható. Több beszámoló szerint Hajdúszoboszlón is sokan felfigyeltek rá, sőt olyan hozzászólások is érkeztek, amelyek szerint még a romániai Érmihályfalván is hallották a dörrenést.

A Honvédség is közleményt adott ki a hangrobbanásról

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a Magyar Honvédség időközben lakossági tájékoztatást is közzétett. A közlemény szerint 2026. július 11-én rendezik meg az altisztavatást Budapesten, a Hősök terén, amelynek részeként három JAS 39 Gripen vadászgép hajt végre díszelgő áthúzást.

A Honvédség előzetesen jelezte, hogy Kecskemét, Tököl és Budapest térségében reggel 9 és 9.45 között a megszokottnál nagyobb zaj- és hanghatásra lehet számítani a repülések miatt.

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a repüléseket a vonatkozó jogszabályok betartásával hajtják végre, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lakosságot a lehető legkisebb mértékben zavarják.