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harmadfokú hőségriasztás

Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe – mutatjuk, meddig tart

2026. július 30. 08:52
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Csütörtöktől több vármegyében 27 Celsius-fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet, pénteken pedig helyenként már a 29 fokot is meghaladhatja. Az országos tisztifőorvos ezért kedd éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az egész országra.
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harmadfokú hőségriasztásidőjáráskánikulaMagyarország

Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amelyet az országos tisztifőorvos csütörtök 0 órától kedd 24 óráig rendelt el. A HungaroMet csütörtök reggeli veszélyjelzése szerint az ország több részén tartósan magas középhőmérsékletre kell számítani.

A harmadfokú hőségriasztás miatt fokozott óvatosságra intik a lakosságot20220627 Szeged Vasárnaptól harmadfokú hőségriasztás van érvényben.Fotó: Karnok Csaba KC Délmagyarország (DM)
A harmadfokú hőségriasztás miatt fokozott óvatosságra intik a lakosságot
Fotó: Karnok Csaba

Csütörtökön Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet. A HungaroMet tájékoztatása szerint Vas, Tolna és Pest vármegyében is meghaladhatja ezt az értéket a középhőmérséklet.

Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével az ország többi részén 25 Celsius-fok feletti napi középhőmérséklet várható

 tájékoztat az MTI.

Pénteken tovább fokozódhat a hőség

Pénteken Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében már 29 Celsius-fok feletti napi középhőmérsékletre lehet számítani.

Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 25 fok felett, az ország többi részén pedig 27 fok felett alakulhat a középhőmérséklet.

Mire kell figyelni a harmadfokú hőségriasztás idjén?

A több napon át fennálló magas hőmérséklet ronthatja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozhatja a fáradékonyságot és növelheti a balesetek kockázatát. A tartós hőterhelés kedvezőtlenül befolyásolhatja a szív- és érrendszeri, légzőszervi, valamint vesebetegségek lefolyását is.

A hőterhelés legsúlyosabb következménye a hőguta, amely életveszélyes állapot. Rosszullét esetén az érintettet hűvös helyre kell vinni, meg kell kezdeni a test hűtését, szükség esetén pedig mentőt kell hívni.

 

 

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