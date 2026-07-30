Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe – mutatjuk, meddig tart

Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amelyet az országos tisztifőorvos csütörtök 0 órától kedd 24 óráig rendelt el. A HungaroMet csütörtök reggeli veszélyjelzése szerint az ország több részén tartósan magas középhőmérsékletre kell számítani.
Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével az ország többi részén 25 Celsius-fok feletti napi középhőmérséklet várható –
tájékoztat az MTI.
Pénteken tovább fokozódhat a hőség
Pénteken Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében már 29 Celsius-fok feletti napi középhőmérsékletre lehet számítani.
Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 25 fok felett, az ország többi részén pedig 27 fok felett alakulhat a középhőmérséklet.
Mire kell figyelni a harmadfokú hőségriasztás idjén?
A több napon át fennálló magas hőmérséklet ronthatja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozhatja a fáradékonyságot és növelheti a balesetek kockázatát. A tartós hőterhelés kedvezőtlenül befolyásolhatja a szív- és érrendszeri, légzőszervi, valamint vesebetegségek lefolyását is.
A hőterhelés legsúlyosabb következménye a hőguta, amely életveszélyes állapot. Rosszullét esetén az érintettet hűvös helyre kell vinni, meg kell kezdeni a test hűtését, szükség esetén pedig mentőt kell hívni.
Csütörtökön Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet. A HungaroMet tájékoztatása szerint Vas, Tolna és Pest vármegyében is meghaladhatja ezt az értéket a középhőmérséklet.