Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe – mutatjuk, meddig tart

Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amelyet az országos tisztifőorvos csütörtök 0 órától kedd 24 óráig rendelt el. A HungaroMet csütörtök reggeli veszélyjelzése szerint az ország több részén tartósan magas középhőmérsékletre kell számítani.

A harmadfokú hőségriasztás miatt fokozott óvatosságra intik a lakosságot

Fotó: Karnok Csaba

Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével az ország többi részén 25 Celsius-fok feletti napi középhőmérséklet várható –

tájékoztat az MTI.

Pénteken tovább fokozódhat a hőség

Pénteken Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében már 29 Celsius-fok feletti napi középhőmérsékletre lehet számítani.

Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 25 fok felett, az ország többi részén pedig 27 fok felett alakulhat a középhőmérséklet.

Mire kell figyelni a harmadfokú hőségriasztás idjén?

A több napon át fennálló magas hőmérséklet ronthatja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozhatja a fáradékonyságot és növelheti a balesetek kockázatát. A tartós hőterhelés kedvezőtlenül befolyásolhatja a szív- és érrendszeri, légzőszervi, valamint vesebetegségek lefolyását is.