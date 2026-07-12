Hatoslottó: 265 millió forint volt a tét, mutatjuk a nyerőszámokat

Lezajlott a hatoslottó 28. játékhetének vasárnapi sorsolása, ahol 265 millió forintért lehetet játszani. Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyeremények alakulását.

A hatoslottó nyereménye tovább nő (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A hatoslottó nyerőszámai

8 (nyolc)

10 (tíz)

11 (tizenegy)

13 (tizenhárom)

18 (tizennyolc)

36 (harminchat)

A nyeremények pedig így alakulnak:

Telitalálatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 25 darab, a nyereményük egyenként 384 555 forint;

4 találatos szelvény 1067 darab, a nyereményük egyenként 9010 forint;

3 találatos szelvény 19 256 darab, a nyereményük egyenként 3035 forint.

A következő számsorsoláson már 325 millió forint lesz a tét.

Kisorsolták a 2026. július 11-i ötös lottó nyerőszámait is szombat este, amiről itt írtunk.

