Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
hatoslottó

Hatoslottó: 265 millió forint volt a tét, mutatjuk a nyerőszámokat

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rengeteget lehetett nyerni. A hatoslottón tovább halmozódik a főnyeremény.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hatoslottónyereményszámsorsolás

Lezajlott a hatoslottó 28. játékhetének vasárnapi sorsolása, ahol 265 millió forintért lehetet játszani. Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyeremények alakulását.

A hatoslottó nyereménye tovább nő
A hatoslottó nyereménye tovább nő (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A hatoslottó nyerőszámai

  • 8 (nyolc)
  • 10 (tíz)
  • 11 (tizenegy)
  • 13 (tizenhárom)
  • 18 (tizennyolc)
  • 36 (harminchat)

A nyeremények pedig így alakulnak:

Telitalálatos szelvény nem volt.

  • 5 találatos szelvény 25 darab, a nyereményük egyenként 384 555 forint;
  • 4 találatos szelvény 1067 darab, a nyereményük egyenként 9010 forint;
  • 3 találatos szelvény 19 256 darab, a nyereményük egyenként 3035 forint.

 A következő számsorsoláson már 325 millió forint lesz a tét.

Kisorsolták a 2026. július 11-i ötös lottó nyerőszámait is szombat este, amiről itt írtunk.
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!