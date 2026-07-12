Hatoslottó: 265 millió forint volt a tét, mutatjuk a nyerőszámokat

Rengeteget lehetett nyerni. A hatoslottón tovább halmozódik a főnyeremény.
Lezajlott a hatoslottó 28. játékhetének vasárnapi sorsolása, ahol 265 millió forintért lehetet játszani. Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyeremények alakulását.
A hatoslottó nyerőszámai
- 8 (nyolc)
- 10 (tíz)
- 11 (tizenegy)
- 13 (tizenhárom)
- 18 (tizennyolc)
- 36 (harminchat)
A nyeremények pedig így alakulnak:
Telitalálatos szelvény nem volt.
- 5 találatos szelvény 25 darab, a nyereményük egyenként 384 555 forint;
- 4 találatos szelvény 1067 darab, a nyereményük egyenként 9010 forint;
- 3 találatos szelvény 19 256 darab, a nyereményük egyenként 3035 forint.
A következő számsorsoláson már 325 millió forint lesz a tét.
Kisorsolták a 2026. július 11-i ötös lottó nyerőszámait is szombat este, amiről itt írtunk.
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