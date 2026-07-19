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hatoslottó

Hatoslottó: óriási volt a tét, íme a nyerőszámok

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Telitalálatos szelvény nem volt. A hatoslottón így tovább halmozódik a nyeremény.
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Kihúzták a hatoslottó 29. heti nyerőszámait, 420 millió forint volt a tét. Mutatjuk a szerencseszámokat és azt, miként alakulnak a nyeremények!

A hatoslottón senki sem találta el mind a hat számot
A hatoslottón senki sem találta el mind a hat számot (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A hatoslottó nyerőszámai

  • 12
  • 22
  • 23
  • 29
  • 33
  • 40
     

A hatoslottó nyereményei így alakulnak

5 találat: egyenként 491 390 forint
4 találat: egyenként 9 305 forint
3 találat: egyenként  3 170 forint
Mivel most sem volt telitalálatos szelvény, így jövő héten 480 millió forint lesz a várható főnyeremény.

 

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