Hatoslottó: óriási volt a tét, íme a nyerőszámok

Kihúzták a hatoslottó 29. heti nyerőszámait, 420 millió forint volt a tét. Mutatjuk a szerencseszámokat és azt, miként alakulnak a nyeremények!

A hatoslottón senki sem találta el mind a hat számot (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A hatoslottó nyerőszámai

12

22

23

29

33

40



A hatoslottó nyereményei így alakulnak

5 találat: egyenként 491 390 forint

4 találat: egyenként 9 305 forint

3 találat: egyenként 3 170 forint

Mivel most sem volt telitalálatos szelvény, így jövő héten 480 millió forint lesz a várható főnyeremény.