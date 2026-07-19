Hatoslottó: óriási volt a tét, íme a nyerőszámok

Telitalálatos szelvény nem volt. A hatoslottón így tovább halmozódik a nyeremény.
Kihúzták a hatoslottó 29. heti nyerőszámait, 420 millió forint volt a tét. Mutatjuk a szerencseszámokat és azt, miként alakulnak a nyeremények!
A hatoslottó nyerőszámai
- 12
- 22
- 23
- 29
- 33
- 40
A hatoslottó nyereményei így alakulnak
5 találat: egyenként 491 390 forint
4 találat: egyenként 9 305 forint
3 találat: egyenként 3 170 forint
Mivel most sem volt telitalálatos szelvény, így jövő héten 480 millió forint lesz a várható főnyeremény.
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