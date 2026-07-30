630 millió volt a tét: ezek a hatoslottó nyerőszámai

Ismét hatoslottó-sorsolást tartottak. Mutatjuk, milyen nyerőszámokat húztak ki a 31. játékhét csütörtöki, július 30-ai sorsolásán.

Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

3 (három)

23 (huszonhárom

34 (harmincnégy)

38 (harmincnyolc)

39 (harminckilenc)

41 (negyvenegy)

Ezúttal nem született telitalálatos szelvény, így vasárnap már 710 millió forintért lehet játszani.

A legutóbbi ötöslottó-sorsolás nyerőszámait ide kattintva lehet megnézni.