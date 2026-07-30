Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
lottó

630 millió volt a tét: ezek a hatoslottó nyerőszámai

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait!
Link másolása
Vágólapra másolva!
lottószerencsejátékhatoslottó

Ismét hatoslottó-sorsolást tartottak. Mutatjuk, milyen nyerőszámokat húztak ki a 31. játékhét csütörtöki, július 30-ai sorsolásán.

Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!
Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!
Fotó:  Szerencsejáték Zrt. 

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

  • 3 (három)
  • 23 (huszonhárom
  • 34 (harmincnégy)
  • 38 (harmincnyolc)
  • 39 (harminckilenc)
  • 41 (negyvenegy)

Ezúttal nem született telitalálatos szelvény, így vasárnap már 710 millió forintért lehet játszani.

A legutóbbi ötöslottó-sorsolás nyerőszámait ide kattintva lehet megnézni.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!