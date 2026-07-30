630 millió volt a tét: ezek a hatoslottó nyerőszámai

Vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait!
Ismét hatoslottó-sorsolást tartottak. Mutatjuk, milyen nyerőszámokat húztak ki a 31. játékhét csütörtöki, július 30-ai sorsolásán.
Ezek a hatoslottó nyerőszámai
- 3 (három)
- 23 (huszonhárom
- 34 (harmincnégy)
- 38 (harmincnyolc)
- 39 (harminckilenc)
- 41 (negyvenegy)
Ezúttal nem született telitalálatos szelvény, így vasárnap már 710 millió forintért lehet játszani.
A legutóbbi ötöslottó-sorsolás nyerőszámait ide kattintva lehet megnézni.
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