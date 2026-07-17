Ezekkel a számokkal lehetett nyerni 325 milliót a hatoslottón

Vajon ezúttal kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk a hatoslottó százmilliókat érő nyerőszámait!
Ismét hatoslottó-sorsolást tartottak. Ezúttal 325 millió forint volt a tét, így aki eltalálta a kihúzott nyerőszámokat, igen szép summával gazdagodhatott.
Ezek a hatoslottó nyerőszámai
A 29. játékhét csütörtöki húzásán, július 16-án a következő nyerőszámokat sorsolták ki a hatoslottón:
- 10 (tíz)
- 11 (tizenegy)
- 15 (tizenöt)
- 17 (tizenhét)
- 26 (huszonhat)
- 30 (harminc)
Ezúttal nem született telitalálat, legközelebb már 420 millió forintért lehet ikszelni.
A múlt vasárnapi hatoslottó-nyerőszámokat ide, a múlt heti ötöslottó-számokat pedig ide kattintva lehet megnézni.
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