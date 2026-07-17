Ezekkel a számokkal lehetett nyerni 325 milliót a hatoslottón

Ismét hatoslottó-sorsolást tartottak. Ezúttal 325 millió forint volt a tét, így aki eltalálta a kihúzott nyerőszámokat, igen szép summával gazdagodhatott.

Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!

Fotó: MediaWorks

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

A 29. játékhét csütörtöki húzásán, július 16-án a következő nyerőszámokat sorsolták ki a hatoslottón:

10 (tíz)

11 (tizenegy)

15 (tizenöt)

17 (tizenhét)

26 (huszonhat)

30 (harminc)

Ezúttal nem született telitalálat, legközelebb már 420 millió forintért lehet ikszelni.