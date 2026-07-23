Online sorozatot indított a Heim Pál gyermekkórház, élő adásban válaszolnak a kérdésekre

Új egészségügyi tájékoztató sorozatot indított Facebook-oldalán a Heim Pál gyermekkórház. A 30–40 perces, tematikus beszélgetések során az intézmény orvosai közérthetően és gyakorlatiasan ismertetik a legfontosabb tudnivalókat a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről.
A tájékoztatása szerint a Heim online rendelés című, hiánypótlónak nevezett sorozat olyan aktuális egészségügyi témákat dolgoz fel, amelyek sok család mindennapjait érintik. Az élő adások során a nézők közvetlenül is kérdezhetnek a kórház szakembereitől.
A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és a bizonytalan internetes információk helyett hiteles, szakmailag megbízható válaszokat kapjanak közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó orvosoktól.
A Heim Pál gyermekkórház következő adása a gyermekek táplálkozásáról szól
A következő adás vendége Almássy Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa lesz, aki a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról beszél – számolt be róla az MTI.
A műsorban szó lesz egyebek mellett a nyári vakáció alatti egészséges táplálkozásról, a fagylalt és az édességek helyéről a gyermekek étrendjében, a megfelelő folyadékbevitel jelentőségéről, valamint arról is, hogyan segíthetik a szülők gyermekeiket a változatos és tápláló ételek elfogadásában.