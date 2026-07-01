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hőség

Hatalmas adományt kapott a Heim Pál Gyermekkórház a hőség miatt

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Tizenkét vízadagolót 55 ballon vízzel és 1600 liter ásványvizet kaptak. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 153 ambulanciáján évente félmillió gyermeket, 31 fekvőbeteg osztályán mintegy 40 ezer gyermeket fogad, így a hőség idején kiemelten fontos, hogy mindenki hozzájuthasson a megfelelő mennyiségű ivóvízhez.
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hőségHeim Pál Gyermekkórházadomány

Tizenkét vízadagolót 55 ballon vízzel és 1600 liter ásványvizet adományozott a Heim Pál Gyermekkórháznak a P.M.W. Hungária-2000 Kft. és az Aqua Vivien Kft. a rendkívüli hőségre tekintettel - közölte az egészségügyi intézmény szerdán az MTI-vel.

kórházi ágyak
Ballonos vízadagolókat és ásványvizet adományozott két cég a Heim Pál Gyermekkórháznak / Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Ballonos vízadagolókat és ásványvizet adományozott két cég a Heim Pál Gyermekkórháznak

A közlemény szerint az automatákat a kórházaik és telephelyeik legforgalmasabb ambulanciáin, valamint sürgősségi várótermeiben helyezték el, hogy a gyermekek és szüleik a várakozás ideje alatt folyamatosan friss ivóvízhez juthassanak.

Emlékeztettek, hogy az ország egész területén a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a hőmérséklet pedig ezekben a napokban helyenként a 40 Celsius-fokot is eléri.

A közleményben arra kérték a szülőket, hogy a rendkívüli hőségben folyamatosan ügyeljenek gyermekük és saját maguk megfelelő folyadékbevitelére.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 153 ambulanciáján évente félmillió gyermeket, 31 fekvőbeteg osztályán mintegy 40 ezer gyermeket fogad. A kánikula idején ezért kiemelt jelentőségű, hogy a vizsgálatra vagy kezelésre érkező gyermekek és az őket kísérő családtagok a várakozás alatt is könnyen hozzájuthassanak a megfelelő mennyiségű ivóvízhez - írták.

 

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