Riasztották a honvédség helikopterét, azonnali beavatkozásra volt szükség

Honvédségi kutató-mentő helikopter szállt fel kedden a pápai bázisról, miután két vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádiókapcsolatot a magyar légiforgalmi szolgálatokkal.

Honvédségi helikoptert riasztottak két vitorlázógép miatt

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter közlése szerint az egyik gép Ausztria felől repült be a magyar légtérbe. A rövid időn belül felszálló helikopter személyzete két vitorlázógépet azonosított, majd kézjelekkel arra utasította a pilótákat, hogy jelentkezzenek a vészfrekvencián.

A pilóták ezután felvették a kapcsolatot a légiforgalmi irányítással, így a helikopter visszatérhetett a bázisra. A vitorlázógépek eredetileg Békéscsabát jelölték meg úti célként, később azonban Ausztria felé fordultak, és elhagyták a magyar légteret. Vadászgépek riasztására nem volt szükség.

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