Meghalt Henrik Irén, a Vuk és a Lúdas Matyi operatőre 90 éves volt

Közreműködött reklámfilmek, rajzfilmsorozatok és egész estés animációs filmek elkészítésében. Operatőrként részt vett többek között a Lúdas Matyi, a Vuk, a Hófehér, a Szaffi, Az erdő kapitánya, valamint a Vízipók-csodapók sorozat megvalósításában. Emellett olyan alkotásokon is dolgozott, mint A telhetetlen méhecske, A ceruza és a radír, A piros pöttyös labda, Variációk egy sárkányra, Össztánc, Modern edzésmódszerek és Megalkuvó macskák.