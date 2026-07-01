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Meghalt Henrik Irén, a Vuk és a Lúdas Matyi operatőre 90 éves volt

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Kilencvenéves korában meghalt a magyar animáció egyik meghatározó alkotója. Henrik Irén operatőrként számos ikonikus rajzfilm elkészítésében vett részt, munkássága pedig több évtizeden át meghatározta a hazai animáció fejlődését.
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halálgyászoperatőr

Életének 90. évében, kedden elhunyt Henrik Irén Balázs Béla-díjas animációs operatőr, a magyar rajzfilm meghatározó alkotója, Dargay Attila egykori alkotótársa és özvegye – közölték hozzátartozói az MTI-vel.

Henrik Irén több évtizeden át dolgozott a magyar animáció meghatározó alkotásain Fotó: Dhivakaran S / Pexels
Henrik Irén több évtizeden át dolgozott a magyar animáció meghatározó alkotásain
Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Henrik Irén 1937. június 11-én született Budapesten. Pályafutását 1956-ban kezdte a Pannónia Filmstúdióban, ahol kezdetben a rajzolt képek kifestésével foglalkozott. Később gyártásvezetőként, segédoperatőrként, majd 1963-tól operatőrként dolgozott.

Henrik Irén munkássága meghatározta a magyar animációt

Pályája során a magyar animáció számos meghatározó alkotójával dolgozott együtt, köztük Dargay Attilával, Ternovszky Bélával, Nepp Józseffel és Reisenbüchler Sándorral.

Közreműködött reklámfilmek, rajzfilmsorozatok és egész estés animációs filmek elkészítésében. Operatőrként részt vett többek között a Lúdas Matyi, a Vuk, a Hófehér, a Szaffi, Az erdő kapitánya, valamint a Vízipók-csodapók sorozat megvalósításában. Emellett olyan alkotásokon is dolgozott, mint A telhetetlen méhecske, A ceruza és a radír, A piros pöttyös labda, Variációk egy sárkányra, Össztánc, Modern edzésmódszerek és Megalkuvó macskák.

Szakmai tapasztalatával az elmúlt években is segítette a magyar animációt. Tanácsadóként vett részt a Dargay Attila eredeti figuratervei alapján készült, 2025-ben bemutatott Csongor és Tünde egész estés animációs film elkészítésében.

 

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