Kiderült, ki lett a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház új főigazgatója

Hermányi Zsolt lett a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet megbízott főigazgatója, a belgyógyász szakorvos július 15-től tölti be a tisztséget – számolt be róla az MTI.

Hermányi Zsolt július 15-től a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház megbízott főigazgatójaként irányítja az intézményt

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A tájékoztatás szerint az új főigazgató célja, hogy a munkatársakban ismét megerősödjön a lelkesedés, mert csak egy összetartó közösség képes eredményesen dolgozni a betegek érdekében. Hangsúlyozta, hogy vezetői munkájának alapja a nyitottság és az átlátható működés, ezért olyan szemléletet kíván meghonosítani, amelyet az együttműködés, az operatív irányítás és a transzparencia jellemez.

Hermányi Zsolt orvosi pályafutását 1995-ben a Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinikáján kezdte, ahol több mint tizenkét éven át dolgozott egyetemi tanársegédként.

Hermányi Zsolt csaknem két évtizede dolgozik a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban

2007-ben csatlakozott a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházhoz. Az intézményben a III. belgyógyászati osztály részlegvezető főorvosaként dolgozott, majd 2012 és 2013 között orvosigazgatói feladatokat látott el. Később, 2016 és 2022 között a III. belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosa volt, ezt követően pedig a kórház központi rendelőintézetének vezető főorvosaként tevékenykedett.