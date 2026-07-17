Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Búcsúlevelet írt Győrfi Pál, végleg otthagyja az Országos Mentőszolgálatot

Rendkívüli

Akadozik a gázolaj szállítása, nagy baj lehet az üzemanyagpiacon

vezérigazgató

Kiderült, ki lett a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház új főigazgatója

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Vezetőváltás történt a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet élén. Hermányi Zsolt július 15-től megbízott főigazgatóként irányítja az intézményt, ahol korábban több vezetői pozíciót is betöltött. Az új vezető a közösség megerősítését, az átlátható működést és a betegellátás további fejlesztését tűzte ki célul.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vezérigazgatóBudapestegészégügy

Hermányi Zsolt lett a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet megbízott főigazgatója, a belgyógyász szakorvos július 15-től tölti be a tisztséget – számolt be róla az MTI.

Hermányi Zsolt július 15-től a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház megbízott főigazgatójaként irányítja az intézményt
Hermányi Zsolt július 15-től a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház megbízott főigazgatójaként irányítja az intézményt
Fotó: Czimmy / Wikimedia

A tájékoztatás szerint az új főigazgató célja, hogy a munkatársakban ismét megerősödjön a lelkesedés, mert csak egy összetartó közösség képes eredményesen dolgozni a betegek érdekében. Hangsúlyozta, hogy vezetői munkájának alapja a nyitottság és az átlátható működés, ezért olyan szemléletet kíván meghonosítani, amelyet az együttműködés, az operatív irányítás és a transzparencia jellemez.

Hermányi Zsolt orvosi pályafutását 1995-ben a Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinikáján kezdte, ahol több mint tizenkét éven át dolgozott egyetemi tanársegédként.

Hermányi Zsolt csaknem két évtizede dolgozik a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban

2007-ben csatlakozott a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházhoz. Az intézményben a III. belgyógyászati osztály részlegvezető főorvosaként dolgozott, majd 2012 és 2013 között orvosigazgatói feladatokat látott el. Később, 2016 és 2022 között a III. belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosa volt, ezt követően pedig a kórház központi rendelőintézetének vezető főorvosaként tevékenykedett.

A betegellátás mellett oktatói, kutatói és tudományos munkát is végez. Négy szakvizsgával és PhD-minősítéssel rendelkezik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!