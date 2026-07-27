Jelentős változás jön a HÉV-ek útvonalában

A H5-ös HÉV a karbantartás ideje alatt csak Kaszásdűlő és Szentendre között, Békásmegyeren keresztül közlekedik - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vasárnap az MTI-vel.

Több mint egy hétig nem jár majd a HÉV - Illusztráció

Fotó: Gáll Regina Adrienn

A Batthyány tér és Kaszásdűlő között H5-ös jelzéssel, a Göncz Árpád városközpont és Kaszásdűlő között pedig H5Y jelzéssel pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A HÉV helyett alternatív utazási lehetőséget biztosítanak a 34-es, a 106-os és a 134-es autóbuszok is.

Fontos változás jön nemcsak a HÉV, hanem a 4-es metró közlekedésében is

Karbantartás miatt rövidített útvonalon, csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér - Műegyetem között jár a 4-es metró keddtől vasárnapig.