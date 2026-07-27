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tömegközlekedés

Jelentős változás jön a HÉV-ek útvonalában

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Karbantartási munkák miatt július 29-től augusztus 7-ig rövidített útvonalon közlekedik a H5-ös HÉV. A kimaradó szakaszon a HÉV helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat.
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tömegközlekedésHÉVBKK

A H5-ös HÉV a karbantartás ideje alatt csak Kaszásdűlő és Szentendre között, Békásmegyeren keresztül közlekedik - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vasárnap az MTI-vel.

20250731 Budapest Tömegközlekedés Fotó: Gáll Regina Adrienn GR MW Bulvár A képen: HÉV Boráros tér
Több mint egy hétig nem jár majd a HÉV - Illusztráció
Fotó: Gáll Regina Adrienn

A Batthyány tér és Kaszásdűlő között H5-ös jelzéssel, a Göncz Árpád városközpont és Kaszásdűlő között pedig H5Y jelzéssel pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A HÉV helyett alternatív utazási lehetőséget biztosítanak a 34-es, a 106-os és a 134-es autóbuszok is.

Fontos változás jön nemcsak a HÉV, hanem a 4-es metró közlekedésében is

Karbantartás miatt rövidített útvonalon, csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér - Műegyetem között jár a 4-es metró keddtől vasárnapig.

 

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