Kerekesszékkel zuhant egy idős férfi a Hévízi-kifolyóba - illegális fürdőzők mentették meg

A nyári hőségben szinte mindenki a vízpartokat keresi a lehűléshez, és sokan illegális fürdőhelyeket választanak. Épp így történt július 1-jén délelőtt is, amikor a Hévízi-kifolyó zsilipjénél esett a csatornába egy 70 éves, szentesi kerekesszékes férfi. Életét az ott tartózkodó szintén illegális fürdőzők mentették meg.

Segítség nélkül a hévízi-kifolyóba fulladt volna a férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Segítség nélkül a hévízi-kifolyóba fulladt volna a férfi

A Zala vármegyei rendőrség közleménye szerint a férfi "a csatorna lejtős partján elvesztette uralmát járműve felett, és beleborult a vízbe." Segítség nélkül valószínűleg a vízbe fulladt volna.

Az eset kapcsán a rendőrség kiemelte, hogy a fürdőzők olyan helyen tartózkodtak, ahol jól látható tábla jelzi, hogy nem szabad a vízbe menni. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében csak a kijelölt fürdőhelyeket használják.

A Hévízi-tó felesleges vizét elvezető csatorna már régóta otthont ad az illegális fürdőzésnek. Pár éve felmerült, hogy hivatalos strandot alakítsanak ki, de ezt természetvédelmi okokból végül a keszthelyi képviselő-testület elvetette - írta a Termál Online.