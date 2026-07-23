Hidegfront csap le Magyarországra, zivatarok miatt riasztást adtak ki

Csütörtökön egy hidegfront hatására a rövidebb-hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet a térségben, és helyenként kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is. Élénk, erős lesz az északnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban 18, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.

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A teljes országra elsőfokú riasztást adtak ki a zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Pénteken sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre többfelé képződhetnek gomolyfelhők, melyekből elsősorban az Északi-középhegység térségében, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk, erős lökések az északnyugati, északi szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.