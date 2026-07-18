Hidegfronttal indul a hétvége: záporok, zivatarok és erős szél is érkezik

A hétvégén ezért érdemes számítani a gyorsan változó időjárásra: a napos időszakokat rövid idő alatt intenzív záporok és zivatarok válthatják fel, megérkezik a hidegfront. A zivatarokat helyenként erős, viharos széllökések is kísérhetik, miközben a hőmérséklet továbbra is többfelé 30 fok közelében vagy afölött alakul.

Fordulat az időjárásban: már szombaton megérkezik a hidegfront (A kép illusztráció)

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Fordulat az időjárásban: már szombaton megérkezik a hidegfront

Szombat

Szombatra virradóan megérkezik a hidegfront, amely többfelé záporokat, zivatarokat hozhat. A napsütést gyakran zavarhatják gomolyfelhők, több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik, zivatarok idején viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban 17–23, délután 28–35 Celsius-fokot mérhetünk.

Szöveges előrejelzés

Vasárnap

Vasárnap a napsütés és a gomolyfelhők váltják egymást. A nap első felében száraz idő várható. A délutáni, esti órákban azonban északnyugat felől egy újabb hidegfront közelít, így ismét megnő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. Estétől egyre többfelé északnyugatira fordul és megerősödik a szél. A hajnali minimumok 15–20, a délutáni maximumok 28–34 fok között alakulnak – írja a Köpönyeg.