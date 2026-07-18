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időjárás

Hidegfronttal indul a hétvége: záporok, zivatarok és erős szél is érkezik

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Szombatra virradóan hidegfront éri el Magyarországot, amely többfelé záporokat, zivatarokat és megerősödő szelet hozhat. Vasárnap napközben még sokfelé napos idő várható, ám estére újabb hidegfront közelíti meg az országot, így ismét nő a zivatarok kialakulásának esélye.
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időjárászivatarhidegfront

A hétvégén ezért érdemes számítani a gyorsan változó időjárásra: a napos időszakokat rövid idő alatt intenzív záporok és zivatarok válthatják fel, megérkezik a hidegfront. A zivatarokat helyenként erős, viharos széllökések is kísérhetik, miközben a hőmérséklet továbbra is többfelé 30 fok közelében vagy afölött alakul.

Fordulat az időjárásban: már szombaton megérkezik a hidegfront
Fordulat az időjárásban: már szombaton megérkezik a hidegfront (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

Fordulat az időjárásban: már szombaton megérkezik a hidegfront

Szombat

Szombatra virradóan megérkezik a hidegfront, amely többfelé záporokat, zivatarokat hozhat. A napsütést gyakran zavarhatják gomolyfelhők, több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik, zivatarok idején viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban 17–23, délután 28–35 Celsius-fokot mérhetünk.
Szöveges előrejelzés

Vasárnap

Vasárnap a napsütés és a gomolyfelhők váltják egymást. A nap első felében száraz idő várható. A délutáni, esti órákban azonban északnyugat felől egy újabb hidegfront közelít, így ismét megnő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. Estétől egyre többfelé északnyugatira fordul és megerősödik a szél. A hajnali minimumok 15–20, a délutáni maximumok 28–34 fok között alakulnak – írja a Köpönyeg

 

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