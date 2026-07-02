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magyarország

Lecsapott a hidegfront: volt, ahol egy hónapra elég eső szakadt le

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A HungaroMet beszámolója szerint voltak olyan helyek, ahol több mint 1 havi csapadék zúdult le rövid idő alatt.
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magyarországbarcsonhidegfronteső

Barcson például közel 100 mm eső esett.

Hidegfront
Hidegfront csapott le Magyarországra. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Nem csak esőt hozott a hidegfront

Erős, viharos széllökések, leginkább zivatarokhoz köthetően, de most már a front mögött a Dunántúlon nagy területen megerősödött, a Bakonyban és a Balatonnál viharossá fokozódott a szél – közölte a HungaroMet.

És az abszolút jó hír

visszaesett a hőmérséklet, az elmúlt napok után ez már felüdülés lehet.

 

 

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