Lecsapott a hidegfront: volt, ahol egy hónapra elég eső szakadt le

A HungaroMet beszámolója szerint voltak olyan helyek, ahol több mint 1 havi csapadék zúdult le rövid idő alatt.
Barcson például közel 100 mm eső esett.
Nem csak esőt hozott a hidegfront
Erős, viharos széllökések, leginkább zivatarokhoz köthetően, de most már a front mögött a Dunántúlon nagy területen megerősödött, a Bakonyban és a Balatonnál viharossá fokozódott a szél – közölte a HungaroMet.
És az abszolút jó hír:
visszaesett a hőmérséklet, az elmúlt napok után ez már felüdülés lehet.
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