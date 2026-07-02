Lecsapott a hidegfront: volt, ahol egy hónapra elég eső szakadt le

Barcson például közel 100 mm eső esett.

Hidegfront csapott le Magyarországra. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Nem csak esőt hozott a hidegfront

Erős, viharos széllökések, leginkább zivatarokhoz köthetően, de most már a front mögött a Dunántúlon nagy területen megerősödött, a Bakonyban és a Balatonnál viharossá fokozódott a szél – közölte a HungaroMet.

És az abszolút jó hír: