Nyakunkon a hőségzáró hidegfront, brutális jégverés és felhőszakadás jön

Erős hidegfront éri el Magyarországot, amely már a késő esti órákban jelentős időjárási fordulatot hozhat. A légkör egyre instabilabbá válik, így fokozatosan nő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye az ország több térségében – írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.
Az esti és éjszakai órákban több hullámban is kialakulhatnak zivatarok, amelyekhez felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések társulhatnak.
A csapadék mennyisége helyenként elérheti a 25–50 millimétert, de intenzívebb gócokban ennél is több eső hullhat rövid idő alatt.
A legerősebb zivatarcellák környezetében akár 60–90 kilométer/órás széllökések, valamint 1–2 centiméteres vagy nagyobb jég is előfordulhat. Egyes térségekben a helyzet súlyosabbra is fordulhat, ezért a szakemberek narancs riasztás kiadását sem zárják ki.
Csütörtökön a csapadékgócok főként az ország keleti felére korlátozódhatnak, ahol továbbra is számítani lehet záporokra és zivatarokra.
Megjárhatja, aki nem vigyáz: így hat a hidegfront a szervezetre
A frontérzékenyekre nehéz napok várnak. Az elmúlt időszakban tapasztalt kánikula után csütörtökön egy hidegfront éri el hazánkat. Dr. Pintér Ferenc orvosmeteorológus elárulta, milyen atással lehet az emberek szervezetére a változó időjárás. Részletek az Origo oldalán.