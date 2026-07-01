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hidegfront

Nyakunkon a hőségzáró hidegfront, brutális jégverés és felhőszakadás jön

1 órája
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Estére lehűlés várható az egész országban. A hidegfront érkezésével záporok, zivatarok, valamint helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat, a narancssárga riasztás elrendelése sem kizárt.
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hidegfrontfelhőszakadásjégesőzápor

Erős hidegfront éri el Magyarországot, amely már a késő esti órákban jelentős időjárási fordulatot hozhat. A légkör egyre instabilabbá válik, így fokozatosan nő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye az ország több térségében – írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Hidegfront csap le Magyarországra, jégverés és felhőszakadás is jöhet
Hidegfront csap le Magyarországra, jégverés és felhőszakadás is jöhet (A kép illusztráció.)

Az esti és éjszakai órákban több hullámban is kialakulhatnak zivatarok, amelyekhez felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések társulhatnak.

A csapadék mennyisége helyenként elérheti a 25–50 millimétert, de intenzívebb gócokban ennél is több eső hullhat rövid idő alatt.

A legerősebb zivatarcellák környezetében akár 60–90 kilométer/órás széllökések, valamint 1–2 centiméteres vagy nagyobb jég is előfordulhat. Egyes térségekben a helyzet súlyosabbra is fordulhat, ezért a szakemberek narancs riasztás kiadását sem zárják ki.

Csütörtökön a csapadékgócok főként az ország keleti felére korlátozódhatnak, ahol továbbra is számítani lehet záporokra és zivatarokra.

Megjárhatja, aki nem vigyáz: így hat a hidegfront a szervezetre

A frontérzékenyekre nehéz napok várnak. Az elmúlt időszakban tapasztalt kánikula után csütörtökön egy hidegfront éri el hazánkat. Dr. Pintér Ferenc orvosmeteorológus elárulta, milyen atással lehet az emberek szervezetére a változó időjárás. Részletek az Origo oldalán.

 

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