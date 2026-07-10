Hidegfront érkezik: viharos szél és felhőszakadás várható

Péntek, július 10. - Hidegfront érkezik

Gyenge hidegfront miatt záporra is számítani kell - Fotó: Pixabay

Pénteken az ország nagy részén napos, igazi nyári időre számíthatunk, de a délutáni óráktól kezdve északnyugat felől egy gyenge hidegfront éri el a térségünket. Ennek hatására a Dunántúlon és a középső országrészben megnövekszik a felhőzet, és több helyen alakulhatnak ki záporok, heves zivatarok. A szél a zivatarok környezetében viharossá fokozódhat.

Hőmérséklet: A legmagasabb nappali hőmérséklet 29°C és 34°C között alakul, a tartósabban napos déli és keleti tájakon lesz a legmelegebb.

Vészjelzések: A HungaroMet Nonprofit Zrt. elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adott ki a zivatarok, valamint a felhőszakadás veszélye miatt. A figyelmeztetés szerint a villámlások mellett jégeső és óránkénti 60-80 km/h-s viharos széllökések is előfordulhatnak.

Szombat, július 11.

Szombaton az átvonuló front mögött északnyugat felől szárazabb és néhány fokkal frissebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe. A csapadékzóna elhagyja az országot, így napközben a Dunántúlon már sokat fog sütni a nap, keleten azonban még előfordulhatnak elszórt záporok a délelőtti órákban. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik.

Hőmérséklet: A maximumok 26°C és 31°C között alakulnak, ami kellemes, mérsékelten meleg nyári időt jelent.

Vasárnap, július 12.

Vasárnap egy tőlünk nyugatra elhelyezkedő anticiklon peremén tiszta, napos és száraz idő várható. Csapadéknak elenyésző az esélye, a felhők is jórészt elvonulnak. A légmozgás mérséklődik, már csak időnként élénkülhet meg az északi szél.

Hőmérséklet: A hajnal friss lesz, 14°C és 19°C közötti értékekkel, délutánra azonban gyorsan melegszik a levegő, a csúcsértékek elérhetik a 28°C és 33°C közötti tartományt, vagyis visszatér a kánikula.