Szeszélyes az időjárás, most egy hidegrekord dőlt meg

Hidegre fordult az idő szerda estére, miután az erős szél fokozatosan elcsendesedett. Ennek hatására több helyen 10 fok alá süllyedt a hajnali hőmérséklet, Szikszón pedig új országos napi hidegrekord született az előzetes adatok alapján.
Megdőlt a napi hidegrekord. A HungaroMet szerint szerdán az ország nagy részén még erős északi, északnyugati szél fújt, sőt elsősorban a Dunántúl középső részein viharos széllökések is előfordultak. Emellett pedig záporok, zivatarok is kialakultak, kiemelten a Dunántúlon és a keleti határ mentén.
Megdőlt a hidegrekord
A szél estétől fokozatosan mérséklődött, éjjel az ország nagy részén le is állt, így több helyen 10 fok alá csökkent hajnalra a hőmérséklet.
A legalacsonyabb értéket végül Szikszón mérták, ez a 3,9 fok pedig új napi országos hidegrekordot jelent, a korábbi csúcs 4,3 fok volt még 1962-ből (Csákvár (Fornapuszta)).
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