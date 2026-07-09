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hungaromet

Szeszélyes az időjárás, most egy hidegrekord dőlt meg

57 perce
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Hidegre fordult az idő szerda estére, miután az erős szél fokozatosan elcsendesedett. Ennek hatására több helyen 10 fok alá süllyedt a hajnali hőmérséklet, Szikszón pedig új országos napi hidegrekord született az előzetes adatok alapján.
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hungarometfornapusztahidegrekord

Megdőlt a napi hidegrekord. A HungaroMet szerint szerdán az ország nagy részén még erős északi, északnyugati szél fújt, sőt elsősorban a Dunántúl középső részein viharos széllökések is előfordultak. Emellett pedig záporok, zivatarok is kialakultak, kiemelten a Dunántúlon és a keleti határ mentén.

hidegrekord
Megdőlt a hidegrekord.
Fotó: Pexels

Megdőlt a hidegrekord

A szél estétől fokozatosan mérséklődött, éjjel az ország nagy részén le is állt, így több helyen 10 fok alá csökkent hajnalra a hőmérséklet. 

A legalacsonyabb értéket végül Szikszón mérták, ez a 3,9 fok pedig új napi országos hidegrekordot jelent, a korábbi csúcs 4,3 fok volt még 1962-ből (Csákvár (Fornapuszta)).

 

 

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