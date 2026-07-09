Szeszélyes az időjárás, most egy hidegrekord dőlt meg

Megdőlt a napi hidegrekord. A HungaroMet szerint szerdán az ország nagy részén még erős északi, északnyugati szél fújt, sőt elsősorban a Dunántúl középső részein viharos széllökések is előfordultak. Emellett pedig záporok, zivatarok is kialakultak, kiemelten a Dunántúlon és a keleti határ mentén.

Megdőlt a hidegrekord.

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Megdőlt a hidegrekord

A szél estétől fokozatosan mérséklődött, éjjel az ország nagy részén le is állt, így több helyen 10 fok alá csökkent hajnalra a hőmérséklet.