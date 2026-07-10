Hogyan óvjuk a szemünket nyáron?

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A szemünk nap mint nap óriási terhelésnek van kitéve, nyáron pedig a környezeti hatások tovább fokozzák ezt a terhelést.

A Trend Optika szakembereinek tanácsaival sok kellemetlenséget előzhetünk meg, és hosszú távon is védhetjük egyik legfontosabb érzékszervünket.

Az UV-sugárzás a szemünket is károsíthatja

A szem szöveteit is érheti UV-károsodás és a túlzott UV-terhelés hosszú távon növelheti bizonyos szembetegségek kialakulásának kockázatát is. Ezért nemcsak divatból érdemes napszemüveget viselni. Olyan modellt válasszunk, amely megfelelő UV400-as védelemmel rendelkezik, és lehetőleg minél nagyobb felületen takarja a szemet. Különösen fontos a védelem vízparton, magashegyi környezetben és erős napsütésben, ahol a visszaverődő fény tovább fokozza a szem terhelését.

A szemüvegeseknek is érdemes előre tervezni

A szemüvegeseknek a nyár extra kihívást jelenthet, hiszen a strandolás, sportolás vagy kirándulás során nem mindig praktikus a hagyományos szemüveg használata. Megoldást jelenthet egy dioptriás napszemüveg vagy fényre sötétedő lencse. A Trend Optika kínálatában megtalálható minőségi lencsék egyszerre biztosítják az éles látást és az UV-védelmet, így nem kell kompromisszumot kötni a kényelem és a szem egészsége között.

Mire figyeljenek a kontaktlencsét viselők?

A nyári meleg és a fokozott légkondicionáló-használat sokaknál szemszárazságot okozhat. Ez különösen a kontaktlencsét viselők számára lehet kellemetlen, hiszen a lencse ilyenkor idegentest-érzést, irritációt vagy homályos látást eredményezhet. Segíthetnek a kontaktlencsével is használható műkönnyek, amelyek nedvesebbé és komfortosabbá teszik a szemfelszínt

Külön figyelmet érdemel a vízparti pihenés. A kontaktlencse és a természetes vizek vagy a medencevíz nem ideális párosítás. A vízben található mikroorganizmusok megtapadhatnak a lencse felszínén, ami növelheti a fertőzések kockázatát. Úszáshoz érdemes úszószemüveget használni, vagy lehetőség szerint a lencsét eltávolítani.

A klíma és a pollen is próbára teheti a szemet

Az autókban, irodákban és üzletekben működő légkondicionálók gyakran kiszárítják a levegőt, ami a szem természetes nedvességtartalmát is csökkentheti. Ennek következménye lehet az égő, szúró érzés vagy a fokozott könnyezés. A nyár egyben a pollenszezon időszaka is. Az allergiás tünetek gyakran a szemet is érintik: viszketés, vörösség és könnyezés jelentkezhet. Ilyenkor különösen fontos, hogy ne dörzsöljük a szemünket, mert ezzel tovább fokozhatjuk az irritációt.