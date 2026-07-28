Érkezik az újabb hőhullám, mutatjuk, mire lehet számítani

Kezdődik a hőhullám! Kedden a napsütésé lesz a főszerep – írta meg a Köpönyeg.hu. Többnyire száraz idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő kisebb zápor. A HungaroMet szerint a délnyugati tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, ott is gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi szél több helyen megélénkül. A legalacsonyabb hőmérséklet 11–18, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között várható.

Sokan a Balatonra menekülnek a hőhullám elől Fotó: Mészáros János/Új Néplap

Jön a hőhullám

Szerdán már napos, meleg nyári időre készülhetünk. A napsütést időnként gomolyfelhők zavarhatják meg, de számottevő csapadék nem várható. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 12–21, délután 26–32 Celsius-fokig emelkedik a hőmérséklet.

Mint ahogy arról már beszámoltunk, a héten megkezdődik a melegedés, amelyet egy Közép-Európa fölött terjeszkedő hőkupola idézhet elő. Forró, száraz levegő áraszthatja el térségünket, és egy ismételt hőhullám veheti kezdetét, a hőkupola pedig elérheti Magyarországot is. Siettek azonban kijelenteni, hogy egyelőre még nem biztos, hogy a szaharai hőkupola eléri a Kárpát-medencét. Ha a magasnyomású blokk a jelenleg vártnál keletebbre fordul, a forró légtömeg Közép-Európa, így Magyarország fölé is benyomulhat. Ebben az esetben ismét 35 fok feletti csúcshőmérsékletekre készülhetünk.

Súlyos az aszály

A HungaroMet mindazonáltal figyelmeztet, hogy az elmúlt napok szórványosan előforduló záporai is csak igen kevés csapadékot hoztak, így országos viszonylatban tovább súlyosbodott az aszályhelyzet. A következő 8-10 napban a szárazság mellett egyre erősebb hőstressznek is ki lesznek téve a növények, a csapadékhiány mellett légköri aszály is sújtja a vegetációt. Az öntözés nélkül termesztett nyári növények idő előtti száradása fokozódik, ami további termésvesztést okoz – olvasható a honlapjukon.