Most érkezett: holttestet emeltek ki a Dunából

A Duna baracsi szakaszára vonultak a baracsi önkéntes tűzoltók a dunaújvárosi hivatásosokkal közösen vasárnap este, ahol egy holttestet találtak a vízben. A tragikus hírt a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület osztotta meg.

Holttestet találtak a Duna baracsi szakaszán / Fotó: feol.hu / Baracs ÖTE Facebook-oldala

Holttestet találtak a Duna baracsi szakaszán

Mint kiderült, a tűzoltók beavatkozására végül nem volt szükség. Az ügyet jelenleg a rendőrség vizsgálja - írja a Feol.