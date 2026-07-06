Most érkezett: holttestet emeltek ki a Dunából

Szomorú hírt osztottak meg vasárnap este. A holttestet a Duna baracsi szakaszán találták meg a vízben: az ügyet most a rendőrség vizsgálja.
A Duna baracsi szakaszára vonultak a baracsi önkéntes tűzoltók a dunaújvárosi hivatásosokkal közösen vasárnap este, ahol egy holttestet találtak a vízben. A tragikus hírt a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület osztotta meg.
Holttestet találtak a Duna baracsi szakaszán
Mint kiderült, a tűzoltók beavatkozására végül nem volt szükség. Az ügyet jelenleg a rendőrség vizsgálja - írja a Feol.
Nem ez az első, tragikus eset, amely a közelmúltban történt: nem sokkal korábban Dunaújvárosban találtak rá egy elhunytra, a Martinovics utcában. A férfi halálának ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!