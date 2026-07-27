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holttest

Holttestet találtak a hajnalban kigyulladt budapesti házban

1 órája
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Hajnalban kigyulladt egy ház Budapest XIV. kerületében - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján. Az utómunkálatok során egy holttestet találtak az épületben.
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holttesttűzBudapest

A holttestet egy családi házban találták meg a Kalocsai utcában. A katasztrófavédelem korábbi tájékoztatása szerint a ház, egy melléképület, valamint az udvaron nagy mennyiségben, több méter magasan felhalmozott szemét gyulladt ki hajnali négy órakor.

tűzoltóautó, illusztráció, holttest
Egy holttestet találtak a kigyulladt házban - Illusztráció
Fotó: Csudai Sándor - Origo

A tűzoltók kiérkezésekor az épületek teljes terjedelmükben, a szemét több száz négyzetméteren égett.

A fővárosi hivatásos, valamint a zuglói és rózsadombi önkéntes tűzoltók kilenc vízsugárral akadályozták meg a lángok továbbterjedését, az oltás a délutáni órákban még tartott.

Az utómunkálatok és a romok átkutatása jelenleg is tart.

Nyolc holttestet találtak egy égő házban

Megrázó tragédia történt egy családi házban, ahol a lángok megfékezése közben nyolc holttestet fedeztek fel. A háztűz pénteken pusztított az Egyesült Államokban, a michigani Grand Haven Townshipben, az áldozatok között hat gyermek és két felnőtt volt.

 

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