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hortobágyi nemzeti park

Vörösbe borult az ég Tiszafürednél: elképesztő pusztítást végzett a tűz a Hortobágyi Nemzeti Parkban – videó

12 perce
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Hatalmas tűz pusztított Tiszafüred közelében: több mint 96 hektárnyi terület vált a lángok martalékává a 33-as főút mellett. Szívszorító látványt nyújt a Hortobágyi Nemzeti Park.
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hortobágyi nemzeti parktűzvideó

Ahogy arról az Origo beszámolt, 2026. július 1-jén délután tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között, a 33-as főút közelében.

Több mint kilencvenhat hektárnyi terület égett le a Hortobágyi Nemzeti Park területén
 Több mint kilencvenhat hektárnyi terület égett le a Hortobágyi Nemzeti Park területén  Fotó: Facebook/Tiszafüred Időjárás

Az elsődleges hírekből kiderült, hogy a helyszínre több településről, köztük Tiszafüredről, Karcagról, Mezőkövesdről, Füzesabonyból, Egerből, Hevesről, Püspökladányból, Tiszaújvárosból és Hajdúszoboszlóról is érkeztek hivatásos tűzoltók. A beavatkozást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén gyulladt tüzet

A legfrissebb hírek szerint sikeresen eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén gyulladt tüzet. A Tiszafüred Időjárás Facebook-bejegyzése szerint a 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsújfalu között több mint kilencvenhat hektárnyi terület égett le, ebből nyolcvan hektár legelő, a többi pedig nádas volt. Tizenkét település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával oltották a lángokat, végzik az utómunkálatokat. Ennek során tizenöt vízsugárral, tíz puttonyfecskendővel és csaknem kéttucatnyi kéziszerszámmal avatkoztak be.

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