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hőség

Jön a rettegett hőkupola? Ismét lecsap a kánikula, hatalmas hőségre kell számítani

45 perce
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Az előrejelzések szerint ismételt kánikulára kell felkészülni. A hőség miatt már kiadták a veszélyjelzést, mialatt egy újabb hőkupola érheti el hazánkat.
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hőséghőkupolazáporidőjárás-előrejelzéskánikula

Az elmúlt napok időjárása meglehetősen változékonyan alakult: napsütésre, melegre és záporokra egyaránt volt példa, hamarosan azonban visszatérhet a hőség. Hétfőn még inkább felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, mialatt többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A nyugatira forduló szél többfelé megerősödik, a hajnali 14–21 fok után délután 22–31 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.

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Visszatér a hőség? Újabb hőkupola érkezésére figyelmeztetnek / Fotó: Mediaworks

Visszatér a hőség? Újabb hőkupola érkezésére figyelmeztetnek

Kedden már ismét a napsütésé lesz a főszerep, a gomolyfelhők mellett több órára kisüthet a nap. Többnyire száraz idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő kisebb zápor. A légmozgás mérsékelt marad, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 11–18, a legmagasabb 24–31 Celsius-fok között alakul. 

Szerdán napos, meleg nyári időre készülhetünk: a napsütést időnként gomolyfelhők zavarhatják meg, de számottevő csapadék nem várható. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 12–21, délután 26–32 Celsius-fokig emelkedik a hőmérséklet - írja a Köpönyeg, ahol arról is beszámoltak, a héten megkezdődik a melegedés, amelyet egy Közép-Európa fölött terjeszkedő hőkupola idézhet elő. Forró, száraz levegő áraszthatja el térségünket, és egy ismételt hőhullám veheti kezdetét, a hőkupola pedig elérheti Magyarországot is. Siettek azonban kijelenteni, hogy egyelőre még nem biztos, hogy a szaharai hőkupola eléri a Kárpát-medencét. Ha a magasnyomású blokk a jelenleg vártnál keletebbre fordul, a forró légtömeg Közép-Európa, így Magyarország fölé is benyomulhat. Ebben az esetben ismét 35 fok feletti csúcshőmérsékletekre készülhetünk.

A korábbi hőkupola - melynek során sorra dőltek meg a melegrekordok hazánkban -, ideje alatt készült galériánkat itt lehet megtekinteni:

hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Balassagyarmat strand, Vendel Lajos
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Balassagyarmat strand, Vendel Lajos
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Balassagyarmat strand, Vendel Lajos
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Salgótarján, strand
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Győr, Molcsányi Máté
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Győr, Molcsányi Máté
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Győr, Molcsányi Máté
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Győr, Molcsányi Máté
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Győr, Molcsányi Máté
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Győr, Molcsányi Máté
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. szolnok
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Budapest,
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Budapest, nyugati pályaudvar, vízosztás
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27.
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Budapest, párakapu, nyugati pályaudvar
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Budapest, Erzsébet tér
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Keszthely
Galéria: Így szenved Magyarország a hőkupola szorításában
Fotó: Mediaworks
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A balassagyarmati strandon

Mindeközben a HungaroMet citromsárga és narancssárga riasztás adott ki csütörtökre a magas középhőmérséklet miatt: az érintett területeken 25, vagy 27 °C felett alakulhat ki a napi középhőmérséklet.

Kiadták a veszélyjelzés a közelgő hőség miatt / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Mi is az a hőkupola?

A hőkupola egy tartós, magasnyomású légköri képződmény, amely megakadályozza a hűvösebb légtömegek beáramlását. A forró levegő így szó szerint a kontinens fölött reked, emiatt a nappali hőmérséklet napról napra emelkedik, az éjszakák pedig egyre melegebbek maradnak. A jelenség akár hosszabb időre is konzerválhatja a kánikulát.

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