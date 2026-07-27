Jön a rettegett hőkupola? Ismét lecsap a kánikula, hatalmas hőségre kell számítani

Az elmúlt napok időjárása meglehetősen változékonyan alakult: napsütésre, melegre és záporokra egyaránt volt példa, hamarosan azonban visszatérhet a hőség. Hétfőn még inkább felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, mialatt többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A nyugatira forduló szél többfelé megerősödik, a hajnali 14–21 fok után délután 22–31 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.

Visszatér a hőség? Újabb hőkupola érkezésére figyelmeztetnek / Fotó: Mediaworks

Visszatér a hőség? Újabb hőkupola érkezésére figyelmeztetnek

Kedden már ismét a napsütésé lesz a főszerep, a gomolyfelhők mellett több órára kisüthet a nap. Többnyire száraz idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő kisebb zápor. A légmozgás mérsékelt marad, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 11–18, a legmagasabb 24–31 Celsius-fok között alakul.

Szerdán napos, meleg nyári időre készülhetünk: a napsütést időnként gomolyfelhők zavarhatják meg, de számottevő csapadék nem várható. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 12–21, délután 26–32 Celsius-fokig emelkedik a hőmérséklet - írja a Köpönyeg, ahol arról is beszámoltak, a héten megkezdődik a melegedés, amelyet egy Közép-Európa fölött terjeszkedő hőkupola idézhet elő. Forró, száraz levegő áraszthatja el térségünket, és egy ismételt hőhullám veheti kezdetét, a hőkupola pedig elérheti Magyarországot is. Siettek azonban kijelenteni, hogy egyelőre még nem biztos, hogy a szaharai hőkupola eléri a Kárpát-medencét. Ha a magasnyomású blokk a jelenleg vártnál keletebbre fordul, a forró légtömeg Közép-Európa, így Magyarország fölé is benyomulhat. Ebben az esetben ismét 35 fok feletti csúcshőmérsékletekre készülhetünk.

A korábbi hőkupola - melynek során sorra dőltek meg a melegrekordok hazánkban -, ideje alatt készült galériánkat itt lehet megtekinteni: