Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lezuhant és életét vesztette egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem egészségközpontjánál

Fontos!

Rendőrök vonultak ki a Terror Házához – Schmidt Mária megfélemlítésről beszél

hőség

Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek a közelgő hőség miatt

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot. A hőség csütörtöktől várható, az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. a honlapján pedig most az ivóvíz-szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hőségtakarékossághőségriadóhőhullámvízhasználat

Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz-szolgáltatók a csütörtöktől várható hőség miatt. Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. a honlapján az ivóvíz-szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás.

2026.06.29. Kánikula, hőség, hősgériadó, hőkupola, nyár. meleg, forróság, Budapest. Városháza park, párakapu
Takarékos vízhasználatot kérnek a közelgő hőség miatt / Fotó: Mediaworks

Takarékos vízhasználatot kérnek a közelgő hőség miatt

A közületi fogyasztóktól azt kérték, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre, csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására.

A cég közölte, hogy vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek, a megnövekedett vízigény kiszolgálására a technikai és a személyi feltételek adottak - írja az MTI.

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. a június végén kialakult vízellátási problémák elkerülése, illetve megelőzése érdekében a honlapján ismételten felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz-felhasználásra, rámutatva arra: a jelenlegi aszályos időszakban a vízfogyasztás a hőmérséklet emelkedésével hirtelen, ugrásszerűen növekedhet.

A Duna rendkívül alacsony vízállása a valaha mért legkisebb érték alá csökkent, és a következő napokban a vízszint további apadása, ennek hatására működési területükön az ivóvíztermelő kapacitás csökkenése várható - jelezték.

Társaságunk minden személyi és technikai eszközét maximális kapacitással működteti a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében

- írták, hozzátéve, ha az ivóvízfogyasztás nem csökken érzékelhetően, akkor ismételten kénytelenek lesznek vízkorlátozás elrendelését kezdeményezni.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország egész területére július 30-án, csütörtökön 0 órától augusztus 4-én, kedden 24 óráig. A kánikula az előrejelzések szerint a jövő hét közepén tetőzhet majd, ezt követően viszont szépen lassan csökkenhet a hőmérséklet. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!