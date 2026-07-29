Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek a közelgő hőség miatt

Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz-szolgáltatók a csütörtöktől várható hőség miatt. Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. a honlapján az ivóvíz-szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás.
Takarékos vízhasználatot kérnek a közelgő hőség miatt
A közületi fogyasztóktól azt kérték, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre, csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására.
A cég közölte, hogy vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek, a megnövekedett vízigény kiszolgálására a technikai és a személyi feltételek adottak - írja az MTI.
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. a június végén kialakult vízellátási problémák elkerülése, illetve megelőzése érdekében a honlapján ismételten felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz-felhasználásra, rámutatva arra: a jelenlegi aszályos időszakban a vízfogyasztás a hőmérséklet emelkedésével hirtelen, ugrásszerűen növekedhet.
A Duna rendkívül alacsony vízállása a valaha mért legkisebb érték alá csökkent, és a következő napokban a vízszint további apadása, ennek hatására működési területükön az ivóvíztermelő kapacitás csökkenése várható - jelezték.
Társaságunk minden személyi és technikai eszközét maximális kapacitással működteti a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében
- írták, hozzátéve, ha az ivóvízfogyasztás nem csökken érzékelhetően, akkor ismételten kénytelenek lesznek vízkorlátozás elrendelését kezdeményezni.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország egész területére július 30-án, csütörtökön 0 órától augusztus 4-én, kedden 24 óráig. A kánikula az előrejelzések szerint a jövő hét közepén tetőzhet majd, ezt követően viszont szépen lassan csökkenhet a hőmérséklet.