Visszatér a tomboló hőség? Ezt jósolják a meteorológusok

A napokon át tartó, szaharai hőség után kész felüdülést jelentett a péntek, amikor egy gyenge hidegfront vonult át felettünk, több helyen erős szél kíséretében. A front mögött hűvösebb levegő érkezett, így ma hajnalra a hőmérséklet a legtöbb helyen 15 fok alá csökkent, mialatt az északi völgyekben 10 fok alatti értékek is előfordultak. De vajon meddig tart az enyhébb idő? Fel kell vajon készülni arra, hogy hamarosan ismét tomboló kánikula köszönt ránk? A HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán nemrég ezekre a kérdésekre adta meg a választ.

Visszatér a hőség, vagy sem? (A kép illusztráció) Fotó: Unsplash

Visszatér a hőség, vagy sem?

Mint írták, a jövő héten az időjárási felállás Európában úgy alakul, hogy a kontinens nyugati, délnyugati részei felett egy anticiklon lesz stabilan, így ott ismét hőségre lehet számítani. Ennek a magasnyomású képződményeknek a peremén vonulnak az időjárási frontok, amelyek a térségünktől északra vonulnak el, érintenek minket, vagy átvonulnak felettünk.

Hazánk időjárását illetően ebből arra következtethetünk, hogy változékonyabb lehet az időjárás, többször, nagyobb területen lehet élénk, erős a szél, és érkezhetnek hidegfrontok, amelyek megtörik a melegedés ütemét. Emellett az országos, kiadós csapadéknak nem igazán kedvez ez a helyzet.