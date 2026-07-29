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hőség

Hőségkészültség Budapesten: Karácsony Gergely megszólalt a főváros ivóvízellátásáról

50 perce
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Egyre fokozódik a hőségkészültség Budapesten. Az aszály, a rekord alacsony dunai vízállás mellett az emberekre és a főváros életére is nagy hatással van, amellyel kapcsolatban most Karácsony Gergely is megszólalt.
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hőségivóvízellátáskészültségKarácsony Gergely

Ahogy arról az Origo is beszámolt, takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz-szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. Budapesten pedig hőségkészültség lépett életbe. 

Hőségkészültség Budapesten: Karácsony Gergely megszólalt a főváros ivóvízellátásáról
Hőségkészültség Budapesten: Karácsony Gergely megszólalt a főváros ivóvízellátásáról 
Fotó: Horváth Péter Gyula

Hőségkészültség Budapesten: Karácsony Gergely megszólalt a főváros ivóvízellátásáról 

Az aggasztó helyzettel kapcsolatban vízművek közleménye után nem sokkal Karácsony Gergely is megszólalt a közösségi oldalán. Budapest főpolgármestere kitért arra, hogy az előrejelzések szerint a hőség várhatóan jövő keddig-szerdáig tart, a fővárosi szolgáltatók és intézmények pedig már felkészültek a tartós melegre.

  • A rekord alacsony dunai vízállás ellenére a Fővárosi Vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség.
  • A szükségkutak kihelyezése megkezdődött, és csütörtökig ezek üzembe állnak.
  • A BKV és a BKM folyamatos kapcsolatban áll: amennyiben a nagy meleg miatt szükségessé válik a villamossínek locsolása, a BKM azonnal megkezdi a munkát.
  • A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat.
  • Harmadfokú hőségriasztás esetén a Budapest Közút az aszfaltozási munkákat éjszakai munkavégzésre ütemezi át

- írta bejegyzésében

Emellett Karácsony Gergely azt kérte, hogy a következő napokban különösen figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, lehetőség szerint kerüljük a tűző napot a déli órákban. Végezetül pedig kiemelte, hogy az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan embertársainkra is   fordítsunk kiemelt figyelmet. 

A HungaroMet előrejelzése szerint a hőhullám a jövő hét elején is kitart még, illetve számításaik szerint a kánikula a jövő hét közepén tetőzhet majd, ezt követően viszont szépen lassan csökkenhet a hőmérséklet. 

 

 

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