Ahogy arról az Origo is beszámolt, takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz-szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. Budapesten pedig hőségkészültség lépett életbe.

Hőségkészültség Budapesten: Karácsony Gergely megszólalt a főváros ivóvízellátásáról

Fotó: Horváth Péter Gyula

Hőségkészültség Budapesten: Karácsony Gergely megszólalt a főváros ivóvízellátásáról

Az aggasztó helyzettel kapcsolatban vízművek közleménye után nem sokkal Karácsony Gergely is megszólalt a közösségi oldalán. Budapest főpolgármestere kitért arra, hogy az előrejelzések szerint a hőség várhatóan jövő keddig-szerdáig tart, a fővárosi szolgáltatók és intézmények pedig már felkészültek a tartós melegre.

A rekord alacsony dunai vízállás ellenére a Fővárosi Vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség.

A szükségkutak kihelyezése megkezdődött, és csütörtökig ezek üzembe állnak.

A BKV és a BKM folyamatos kapcsolatban áll: amennyiben a nagy meleg miatt szükségessé válik a villamossínek locsolása, a BKM azonnal megkezdi a munkát.

A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat.

Harmadfokú hőségriasztás esetén a Budapest Közút az aszfaltozási munkákat éjszakai munkavégzésre ütemezi át

- írta bejegyzésében.

Emellett Karácsony Gergely azt kérte, hogy a következő napokban különösen figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, lehetőség szerint kerüljük a tűző napot a déli órákban. Végezetül pedig kiemelte, hogy az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan embertársainkra is fordítsunk kiemelt figyelmet.